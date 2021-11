Artsenorganisatie Soedan: vijftien demonstranten doodgeschoten door veiligheidstroepen

Bij nieuwe demonstraties in Soedan tegen de militaire staatsgreep zijn woensdag vijftien mensen omgekomen. Dat meldt Sudan Central Doctors Committee, een samenwerkingsverbond van artsen. Volgens de artsenorganisatie waren het de veiligheidstroepen die demonstranten neerschoten. Duizenden mensen gingen in verschillende steden de straat op.

De meeste doden zijn gevallen in de hoofdstad Khartoem. Zo’n tachtig demonstranten zouden gewond zijn geraakt. Daarnaast zou er een aanval hebben plaatsgevonden op een paar ziekenhuizen in Khartoem. Door het geweld is er een ernstig tekort aan ziekenhuispersoneel en is er te weinig bloed beschikbaar voor transfusies, meldt de artsenorganisatie.

Woensdag zou eigenlijk de nieuwe burgerregering worden geïnstalleerd die het land naar vrije verkiezingen zou moeten leiden. Met de staatsgreep dwarsboomde de militaire junta dit plan. Eind oktober arresteerden militairen bijna alle leden van de Soedanese regering. De luchthaven werd gesloten en de staatsomroep werd binnengedrongen. Sindsdien protesteren burgers met regelmaat in Soedan. In de afgelopen weken zijn volgens de artsenorganisatie zeker 39 mensen om het leven gekomen.

