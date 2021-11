Anderhalve ton boete voor Feyenoord na tweeluik tegen FC Union Berlin

De Europese voetbalbond UEFA heeft Feyenoord boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 153.750 euro, naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de twee Conference League-wedstrijden tegen het Duitse FC Union Berlin. Dat meldt de club donderdag.

De grootste boete bedraagt 91.000 euro voor incidenten in De Kuip tijdens de thuiswedstrijd van 21 oktober. Volgens Feyenoord gaat het om een recordboete. Van het bedrag is 70.000 euro opgelegd voor het afsteken van vuurwerk in het stadion, 11.000 euro voor het blokkeren van trappen en 10.000 euro voor het uiten van beledigingen door supporters. Feyenoord schrijft de UEFA om opheldering te vragen over de laatste twee overtredingen.

Bij het uitduel in Berlijn, gespeeld 4 november, was eveneens sprake van incidenten. De UEFA legt naar aanleiding van deze wedstrijd 36.500 euro boete op voor - opnieuw - het afsteken van vuurwerk. Daarbovenop komt een bedrag van 26.250 euro voor het gooien van voorwerpen door Feyenoord-aanhangers.

Ongeregeldheden

In totaal is Feyenoord dit seizoen zes keer bestraft naar aanleiding van incidenten rond Europese wedstrijden. De totale boetesom is inmiddels opgelopen tot 277.875 euro. Feyenoord zegt dit te betreuren en vraagt de supporters verantwoordelijk voor de boetes te stoppen met gedragingen die „de club grote financiële en overige schade berokkenen”.

Ook buiten de voetbalstadions was het onrustig rond het tweeluik tussen Feyenoord en Union Berlin. In Rotterdam vielen hooligans een restaurant aan, waar op dat moment de clubleiding van Union dineerde. De Berlijnse politie was twee weken later met duizenden agenten op de been om de Feyenoord-supporters in de gaten te houden. Dit leidde tot zeker 321 aanhoudingen, onder meer voor het afsteken van vuurwerk, vernieling en belediging.