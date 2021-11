Alles in de cloud: is dat wel een goed idee?

Alle foto’s van je huisdieren, video's van je vrienden, gevoelige mails en documenten kun je hier met het grootste gemak opslaan: de cloud. Geen pluizig wolkje, maar servers verspreid over datacentra wereldwijd, beheerd door grote techbedrijven. Staan je data daar wel zo veilig als je denkt? Techredacteur Marc Hijink ontdekte dat je als consument maar weinig te zeggen hebt over je eigen bestanden. Zijn we te gehecht geraakt aan de cloud?

Lees ons tweeluik over de cloud hier:

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/12/overgeleverd-aan-je-cloud-account-a4065305

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/11/12/je-eigen-cloud-creeren-is-nog-niet-zo-eenvoudig-a4065300