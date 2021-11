Zelfportret Frida Kahlo geveild voor recordbedrag van 30,9 miljoen euro

Een zelfportret van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo is dinsdag op een veiling in New York verkocht voor 34,9 miljoen dollar (30,9 miljoen euro). Dat is een recordbedrag voor een schilderij van de schilder en daarbij ook het hoogste bedrag ooit betaald voor een kunstwerk van een Latijns-Amerikaanse artiest. De koper is onbekend, melden internationale persbureaus.

Het werk ‘Diego y yo’ (Diego en ik) uit 1949 is een zelfportret van Kahlo met op haar voorhoofd, boven haar iconische doorlopende wenkbrauw, een kleiner portret van haar echtgenoot, de kunstenaar Diego Rivera. De afbeelding van Rivera heeft een derde oog, wat staat voor de kwellingen die hij zijn vrouw aandoet. Kahlo zelf lijkt op het portret te huilen uit haar donkere ogen.

Bij leven was Rivera beroemder dan zijn vrouw. Kahlo raakte gehandicapt na een verkeersongeluk in haar jeugd en lag daardoor een groot deel van haar leven in bed. Ze maakte zo’n 200 schilderijen, schetsen en tekeningen. In haar veelal kleurrijke en gruwelijke zelfportretten verwerkte ze ingrijpende gebeurtenissen uit haar leven: het ongeluk, het overspel van haar man, een miskraam. Na haar dood in 1954 werd ze internationaal bekend en sinds de jaren 70 wordt Kahlo ook gezien als vrijgevochten feministisch icoon.