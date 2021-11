Wat tussen je benen zit, is privé

Gesprek aan het ontbijt, een paar dagen geleden: een van de kinderen vertelt over een transgenderkind in de scoutinggroep dat niet wilde kiezen tussen een meisjes- of jongensdas. De scoutinggroep gaat binnenkort over op één das voor iedereen.

De vijf (stief)kinderen (twee middelbare scholieren, drie studenten) die ik regelmatig om me heen heb, kijken sowieso niet op van queer-leeftijdgenoten. Ze praten over die en die jongen – „je weet wel, die vroeger een meisje was” – zonder met hun ogen te knipperen…

Niet lang geleden was dat anders. Dat vertelt Marion Ter Meer. Zij was een man. Een man die zich altijd vrouw voelde. Pas met pensioen durfde ze te leven zoals ze was. Ik sprak haar voor de krant over haar leven en vrouw-zijn. En over wat haar transitie teweeg had gebracht.

Veel. Heel veel.

Het krantenartikel riep reacties op: veel leuke en een paar minder leuke. Marion woont met haar vriendin in een flat voor ouderen in Rotterdam. Ze stond in de lift toen Karel instapte. „Er wordt over je gepraat”, had Karel gezegd. En: „Wat ben je nou, man of vrouw?”

Marion voelde zich geïntimideerd. Ze sliep een nacht slecht, voelde zich somber. De volgende dag stapte ze op Karel af, die beneden in de hal stond te biljarten, om hem te vertellen wat ze van hem vond. Zo! Toch bleef het knagen. Als Karel zo denkt, denken misschien meer mensen in de flat zo. Ze voelde zich steeds ongemakkelijker worden. Er zat niets anders op dan de confrontatie aan te gaan.

Ze nodigt haar medebewoners uit in de hal voor de vrijdagmiddagborrel, grijpt de microfoon en vertelt over Karel in de lift. Ze legt uit waar lhbt (lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders) voor staat en vertelt dat acht procent van de bevolking tot lhbt behoort. „Dat zijn”, zegt ze terwijl ze over het randje van haar bril de zaal inkijkt, „in onze flat met 110 bewoners, ongeveer negen mensen.”

Stilte.

Wat wilde Karel, vraagt ze haar publiek. Ze wijst op haar rok en bloes en op haar hooggehakte rode schoenen. „Er mankeert toch niets aan zijn ogen? Of bedoelde hij, wat zit er tussen je benen? Dat antwoord is privé en niet relevant. Voor de burgerlijke stand ben ik al jaren als vrouw ingeschreven.”

Tot slot zingt Marion nog What’s Up van de 4 Non Blondes: „Hey-ey-ey I said Hey, a-what’s going on?” Ze zingt in het enige transkoor van Nederland, zingen kan ze wel. Ze krijgt na afloop een daverend applaus.

Bij jong en oud worden de exclusieve man-vrouwhokjes afgebroken en ik denk: nou en? Hey-ey-ey, het is alleen vervelend voor de Karels van deze wereld, en zelfs die zullen er wel aan wennen. Je kan niet blijven beledigen in de lift.

