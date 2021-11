Wijzen aanslagen in Oeganda op groeiende invloed van IS in Centraal-Afrika?

Bij twee bomaanslagen dinsdag in de Oegandese hoofdstad Kampala zijn zes mensen om het leven gekomen, onder wie drie zelfmoordenaars. Al enkele weken vinden dergelijke terroristische aanslagen in Oeganda plaats. In het naburige oosten van de Democratische Republiek Congo worden bij aanvallen op dorpen slachtoffers onthoofd. De daders zouden telkens aan Islamitische Staat (IS) verbonden strijders zijn. De aanslagen van dinsdag werden opgeëist door de Geallieerde Democratische Strijdkrachten (ADF), een groep die pretendeert samen te werken met Islamitische Staat.

1 Wat wil ADF?

In Oost-Congo zijn meer dan honderd rebellengroepen actief. In deze caleidoscoop van strijdgroepen is ADF een van de grootste. De groep opereert sinds begin jaren negentig in het gebied rond de Congolese stad Beni en doodde vorig jaar volgens de Verenigde Naties 800 burgers. Het is van oorsprong een radicaal-islamitische Oegandese rebellengroep, inmiddels al vele jaren verankerd in het Congolese netwerk van financieel-militaire belangen en actief in de lucratieve grenssmokkel.

In Oost-Congo wonen weinig moslims. ADF is dan ook niet op islamitische kruistocht, evenmin heeft het grondgebied onder controle. Tribale sentimenten zijn een drijfveer, evenals commerciële overwegingen. Congo is een roversstaat met een zwakke en gecorrumpeerde overheid. Gebruikmakend van de wanorde zetten Congolese politici, smokkelaars, stamhoofden en buurlanden milities in voor eigenbelang.

2Waarom is Oeganda een doelwit?

De Oegandese president Yoweri Museveni ziet zijn land als een bolwerk tegen oprukkende radicale moslims. Hij stuurde eind vorige eeuw met dat doel zijn leger naar het aangrenzende Zuid-Soedan. Ook vechten Oegandese soldaten in Somalië tegen de terreurgroep Al Shabaab. Amaq, het persagentschap van IS, noemde in een verklaring dinsdag de Oegandese aanwezigheid in Somalië als reden voor de aanslagen.

3 Tonen deze aanslagen dat IS actief is in Centraal-Afrika?

Op bezoek in Congo schilderde VN-secretaris-generaal Antonio Guterres ADF deze zomer af als „deel van een jihadistisch netwerk dat zich uitstrekt van Libië tot Mozambique”. Washington zette ADF in maart op de terreurlijst onder de naam Islamitische Staat-Democratische Republiek Congo (IS-DRC) en stuurde daarna een handvol speciale militairen voor een korte onderzoeksmissie naar Oost-Congo.

De Congolese president Félix Tshisekedi zei bij de ontvangst van het Amerikaanse antiterreurteam dat het „steun gaat verlenen aan het nationale leger in de strijd tegen het terrorisme en aan de bewakers van de nationale parken Virunga en Garamba, die een toevluchtsoord zijn geworden voor terroristische krachten”.

4 Zijn er bewijzen dat ADF is overgenomen door IS?

Nee. Het wanordelijke gebied rond Beni aan de voet van het Ruwenzori-gebergte waar ADF al jaren aanwezig is, is zeker ideaal voor extremististische groepen als IS, die graag opereren in streken met beperkte regeringscontrole. Maar of IS hier daadwerkelijk is neergestreken, is omstreden.

Nelleke van de Walle, expert voor het Grote Merengebied van denktank International Crisis Group, heeft haar twijfels. „Er is geen bevel van IS over, of IS-controle op ADF. We zien wel dat er facties zijn ontstaan binnen ADF en dat sinds 2017 contact is gezocht met IS. Eén factie onder Seka Baluku zegt nu trouw te zijn aan IS”, zegt ze in Nairobi, verwijzend naar de Oegandese militant Musa Seka Baluku.

De Verenigde Naties en de Verenigde Staten beschouwen Baluku als leider van ADF. De VS hebben hem in maart op de terroristenlijst gezet.

5 Een groep deskundigen van de Verenigde Naties schreef eind vorig jaar in een rapport dat ze geen enkel direct verband tussen IS en ADF kon vaststellen. Is dat nog houdbaar?

Van de Walle: „Ik onderschrijf wat de VN-experts zeggen. Maar we zien sinds een paar jaar wel meer buitenlandse strijders binnen ADF. Nu ook uit Mozambique, uit Tsjaad en Kenia. Het is meer gemêleerd dan eerst, toen ADF uit vooral Oegandezen en Congolezen bestond. Gearresteerde ADF-strijders vertellen over buitenlanders die hun kampen bezochten. Dat zou kunnen aantonen dat er wellicht een ander soort ADF is ontstaan. Ik wil niet zeggen, zoals de Amerikanen doen, dat er nu een IS-DRC is. Maar dit is een goed moment om te kijken of er sterkere banden zijn met IS dan we aanvankelijk hebben aangenomen.”