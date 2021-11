Wapen jongeren tegen cryptohandel

Cryptomiljonairs die pronken met hun nieuwe auto’s: het is een aantrekkelijk beeld voor veel jongeren. En dat weten de reclamebureaus van flashy crypto-apps ook. Met beloftes van snelle winst en lage risico’s worden jongeren naar platformen gelokt waar beleggen een spelletje lijkt. Jongeren die hiermee opgroeien zien door slinkse verleidings- trucjes vaak het verschil tussen gamen, gokken en beleggen niet meer. Dit is een probleem, want beleggen moet je alleen doen als je geld kan missen en juist bij jongeren is dit vaak niet het geval. Wapen hen daarom tegen deze groeiende hype.

Rob Hofland is fractievertegenwoordiger van D66 in Amsterdam

In 2018 waarschuwde toenmalig AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven al voor wat zij de ‘gamification’ van de financiële wereld noemde: gamen, gokken en beleggen beginnen steeds meer op elkaar te lijken. Beleggen in cryptomunten via snelle apps voelt als een gokspel: je koopt (een deel van) een munt en ziet per minuut hoe je investering het doet. Gaat het goed? Snel bijleggen. Is de koers laag? Goed moment om meer te kopen. Het heeft veel weg van de gedachte achter gokverslaving: als ik nu meer inleg kan ik de volgende keer wél winnen. Niet voor niets kun je met een cryptoverslaving nu terecht bij een gespecialiseerde kliniek in Schotland.

Crypto’s zijn heel volatiel: je kunt er snel veel geld mee verdienen – en verliezen. Als je een spaarbuffer hebt en goed vooronderzoek doet is hier weinig mis mee. Maar het zijn juist jongeren die vaak geen buffer hebben. Zij hebben over het algemeen geen of weinig ervaring met beleggen. Deze combinatie maakt hen extra kwetsbaar. Waarschuwingen van toezichthouders slaan ze bovendien in de wind.

Schuldproblematiek

Dat de trend zo snel groeit is niet verrassend. Een 16-jarige die zijn Instagram opent wordt gebombardeerd met teksten als ‘Verdien 1.000 euro per dag door te investeren in crypto’. Sommige vroege cryptofanatici hebben veel geld verdiend aan de bitcoin en dit soort succesverhalen werkt aanstekelijk. Jongeren horen van hun vrienden over de snelle winst die zij boeken en worden verleid zelf ook in te stappen. Wie nu niet investeert mist de boot, luidt het credo. Dit kan ervoor zorgen dat jongeren die niet genoeg geld hebben om mee te doen met deze trend geld lenen om toch te kunnen investeren. Hier gaat het fout: geleend geld verliezen is het begin van schuldproblematiek.

Al vier jaar terug waarschuwde de AFM voor ‘cryptokoorts’, maar onder jongeren is de trend alleen maar populairder geworden; investeren in crypto’s wordt steeds laagdrempeliger. Het is goed dat de AFM begin deze maand een onderzoek aankondigde, maar dat is niet genoeg.

De discussie richt zich vaak op regulering: welke regels stellen we aan de producten en reclames? Maar er moet meer gebeuren. De inhaalslag die we op het gebied van mediawijsheid onder jongeren maken en hebben gemaakt, is ook nodig bij beleggingsverleidingen als crypto. Zoals we jongeren voorlichten over drank, drugs en gokken, moeten we hen ook wijs maken op het gebied van legale en illegale snelle beleggingstools. Beleggen is geen spelletje, en een beleggingsapp geen casino. Nu zijn ze soms nog maar moeilijk van elkaar te onderscheiden. Laten we ervoor zorgen dat onze jongeren er zo scherp op zijn dat ze het hun opa en oma kunnen uitleggen.