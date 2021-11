Volkswagen let met deze auto weer op de kleintjes

Volkswagen had een probleempje met het Volk. Is zo’n merk zijn naam nog waard wanneer het nietigste model 17.000 euro kost en een beetje Golf over de dertig mille schiet? Als het merk voor de gewone man, dat van de Kever en de Golf, zich met suv’s en lifestyle-combi’s voor groot geld steeds meer op Audi-territorium begeeft? Als de ID.3, VW’s eerste compleet nieuwe elektrische middenklasser, de veertigduizend euro aantipt? De First Edition die ik vorig jaar ondanks dat onmogelijke multimediasysteem met heimelijk genoegen reed, moest zelfs bijna 44.000 opbrengen.

Klopt, elektrische Koreanen zijn evenmin gratis. Maar de ID.3 moest wel de Golf van het elektrotijdperk worden. Daarom beloofden de Duitsers een goedkopere ID, die met een iets kleinere accu nog steeds redelijke afstanden zou kunnen afleggen. Die is er nu. Het kind heet Pure. De batterijcapaciteit bedraagt 45 kWh tegen 58 voor de ID.3 van mijn eerste kennismaking, en het vermogen ligt met 150 pk ruim onder de 204 van de snelste 58 kWh-versie. Toch vlieg je nog in 8,9 seconden naar de honderd en de prijs blijft slim onder de 35 mille. Essentieel, want dat is volgend jaar de bovengrens voor de nu met 12 en straks met 16 procent niet meer zo lage bijtelling op elektrische zakenauto’s.

Het andere nieuws is een duurdere ID, het topmodel Pro S met de 77-kWh-accu die je van de VW ID.4, Skoda Enyaq en Audi Q4 e-tron zou kunnen kennen. Ik reed beide en ze verrasten me plezierig. De Pure omdat hij zonder onaanvaardbare concessies verder komt dan ik dacht, de Pro S omdat hij voor niet krankzinnig veel meer geld 500 kilometer op één lading aflegt.

Geen echte volksauto

Eerst de volks-ID, die ik gelukkig volks eenvoudig meekrijg. Enige opties zijn 18-inch-velgen en de 110-kW-snellader, die op een auto met een vrij beperkte range niet mag ontbreken en zijn geringe meerprijs van 660 euro meer dan waard is. De standaard laadsnelheid van 50 kW is niet overdadig en aan gewone stadslaadpalen is hij traag – zwak punt: driefasenladen kan hij niet. Van de vermogensachterstand ten opzichte van de 204-pk-motor merk je weinig. Hij zit 1,6 seconden later op de 100, maar reageert zo spontaan op het stroompedaal dat je het verschil nauwelijks ervaart: 200 pk had je ook geloofd. Het sobere interieur met de wat nonchalant beklede stoelen vond je in de First Edition al, en verder is er niks armoedigs aan de auto. Hij heeft navigatie, de courante veiligheidssystemen, airco, led-verlichting, adaptive cruisecontrol en alle ruimte die je van gezinsauto’s verwacht.

Mooiste nieuws: ik kom er bijna net zo ver mee als VW belooft, 350 kilometer. Onder niet eens optimale weersomstandigheden geeft de boordcomputer na de eerste laadsessie een bereik van 345 kilometer aan. Het verbruik daalt tijdens lange ritten naar 12,4 kWh op 100 kilometer. Dat red je niet met een gezin aan boord bij windkracht tien tegen, maar het zijn ecologische prestaties die in deze klasse hooguit een Hyundai Ioniq overtreft.

Voor wie vaak ver moet, is de Pro S voor vanaf circa 42 mille een optie – tussen aanhalingstekens. Ook op snelwegen houdt hij het kalm bereden makkelijk vijfhonderd kilometer vol. Wat betekent dat er op het speerpunt actieradius dus nu een Duitse Tesla-concurrent is voor veel minder. Hij laadt met 125 kW nog iets sneller dan de Pure en driefasenladen kan hij ook.

Anderzijds komt hij met zijn hogere gewicht niet in de buurt van de verbruiksgemiddelden van kleine broer, al is 15 kWh op 100 kilometer niet beroerd. Neem de Pure. Voor 33.400 euro is het weliswaar nog steeds geen echte volksauto, die niet meer dan de helft had mogen kosten, Volkswagen let weer op de kleintjes en dat is een verheugend teken.

Reken niet op snelle levering, als je je volks-ID’tje nieuw bestelt. Het wordt vrijwel zeker volgend jaar. Het chiptekort neemt rampzalige vormen aan. Dat is het sneeuwbaleffect van een maatschappelijke ramp, op de ene pandemie volgt de andere. Verder wordt het voor particulieren nog dringen bij de staatsruif voor subsidie op nieuwe elektrische auto’s. Die pot was dit jaar al in recordtempo leeg en dat zal volgend jaar niet anders zijn. Die boot wil je niet missen, want met een staatsbonus van 3.350 euro rijd je de Pure voor 30 mille. Sterkte, voordeeljagers.

Volkswagen ID.3 Pure Motor elektromotor Vermogen 150 pk Koppel 310 Nm Aandrijving achter Transmissie automaat Topsnelheid 160 km/u Acceleratie 0 – 100 8.9 seconden Verbruik gemiddeld 15 kWh/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 0 g/km Energielabel A Prijs 33.490 euro Prijs testwagen 35.220 euro