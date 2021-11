Uitlaatgassen, fabrieksuitstoot en rook hullen New Delhi in een dik pak smog

Boven en in het toch al vervuilde New Delhi hangt al meerdere dagen een dik pak gevaarlijke smog. Boeren rondom de stad lieten hun gewassen in vlammen opgaan en afval wordt in de open lucht verbrand, maar ook de uitstoot van kolencentrales en vervoersmiddelen maakt dat de hoofdstad van India momenteel grauw en grijs oogt.