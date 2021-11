‘Twee derde verpakkingen in supermarkten slecht recyclebaar’

Twee derde van de productenverpakkingen in Nederlandse supermarkten is slechts beperkt of niet recyclebaar. Dat blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu van dit jaar. Vooral de ketens Jumbo en Ekoplaza komen slecht uit de test, maar volgens de organisatie schieten alle zeven onderzochte supermarkten tekort. De ketens sloten zich twee jaar geleden aan bij het Plastic Pact: een initiatief dat beoogt dat in 2025 alleen nog maar goed recyclebare verpakkingen worden gebruikt. Zodoende spraken de supermarkten af om in 2025 louter goed recyclebare producten in hun schappen toe te staan.

De onderzoekers kochten 57 producten van Albert Heijn, van Jumbo, Plus, Coop, Aldi, Lidl en Ekoplaza. Uit hun resultaten blijkt dat 35 procent van de supermarktverpakkingen goed is te recyclen. 13 procent is niet recyclebaar en 52 procent beperkt, wat betekent dat de verpakkingen eenmalig kunnen worden hergebruikt als plastic opvulmiddel, bijvoorbeeld aan de binnenkant van een plastic parkbankje.

Supermarkten nemen voortouw niet

De slechte cijfers komen voor een belangrijk deel doordat veel A-merken, die worden ingekocht door de supermarkten, geen duurzame verpakkingen gebruiken. Evengoed schieten de ketens zelf tekort met de verpakkingen van hun huismerkenproducten. Programmaleider Jelmer Vierstra zegt dat het verzilveren van de doelstelling van het pact weliswaar „een druppel op een gloeiende plaat is”, maar dat het niettemin een belangrijke stap is op weg naar een economie waarin zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt in productieketens.

Opvallend is dat de biologische supermarkt Ekoplaza na Jumbo het slechts scoort op het gebied van recyclebaarheid van verpakkingen. In Ekoplaza-verpakkingen van onder meer olijven werd de schadelijke stof PVC aangetroffen, iets wat volgens Vlietstra nog maar zelden voorkomt. Vlietstra vermoedt dat Ekoplaza als kleine supermarktketen de slagkracht ontbeert om mee te gaan in technologische ontwikkelingen, zoals Lidl en Albert Heijn dat wel kunnen - die deden het dan ook beter in het onderzoek.

Vlietstra laat daarnaast weten dat supermarkten het voortouw niet durven te nemen uit angst voor hogere kosten die nadelig kunnen uitpakken in de concurrentiestrijd met andere ketens. Natuur & Milieu roept de overheid op recyclebare verpakking meer de norm te maken. Ekoplaza laat in een verklaring weten de komende jaren meer in te zetten op recycling. Jumbo was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

