Trijntje Oosterhuis: ‘De muziek van Bacharach past me als een handschoen’

Tokio 2008. „Ik heb een bijzondere verrassing voor u”, zegt een in smoking gestoken Burt Bacharach tegen zijn publiek op zijn Japanse tournee. In zijn hoogtijdagen voorzag de Amerikaanse koning van de fluwelen popsong zangeressen als Aretha Franklin en Dionne Warwick van liedjes. Nu zegt hij tussen zijn hitmedley met het Tokyo Newcity Orchestra door: „Ze is een grote ster in Holland en heeft al twee albums opgenomen met mijn muziek. Haar stem past goed bij mijn werk: Traincha!” Trijntje Oosterhuis zingt het delicate ‘Falling Out of Love’ en daarna ‘Who’ll Speak for Love’, een beminnelijk stuk dat Bacharach speciaal voor haar componeerde. De componist omhelst de Nederlandse. „Perfect, perfect”, fluistert hij. „You nailed it.”

Een sprong vooruit: North Sea Jazz Festival 2019 in Rotterdam. Dat de 91-jarige componist Burt Bacharach deze avond nog optreedt, is niets minder dan een wonder. Al is het zonde hoe matige vocalisten alle elegantie uit zijn oeuvre wegzingen. Bacharachs liedjes als ‘Do You Know the Way to San José?’, ‘Walk on By’ en ‘I Say a Little Prayer’ hebben geen opsmuk nodig. Dat weet Trijntje Oosterhuis, nu te gast voor één liedje, ‘Falling Out of Love’, maar al te goed.

Na afloop oppert Bacharach in de kleedkamer: „Zeg, moeten wij niet eens een derde plaat maken?” De zangeres kan haar oren niet geloven. Moet ze dit nou serieus nemen? Oosterhuis polst zijn manager en zoon Oliver. Die bevestigen: geen grap, hij meent dit. „Ik voelde me helemaal verliefd van binnen”, vertelt Trijntje Oosterhuis. „Ik zat meteen in een rush en belde arrangeur en producer Vince Mendoza in Los Angeles.” Met hem en het Metropole Orkest maakte ze de vorige twee platen: The Look Of Love – Burt Bacharach Songbook (2006) en Who’ll Speak For Love – Burt Bacharach Songbook II (2007). „Vince zei direct: we moeten snel schakelen want Burt is kwetsbaar. Oké, dacht ik, ik ga er werk van maken.”

Maar daar een vervolg aan geven, dát was een heel traject. Hoe ze dit album doordrukte, in de pandemie, toen iedereen lamgeslagen leek, haalt ze terug op een middag bij haar thuis, aan de rand van Abcoude. Trijntje Oosterhuis (48) verruilde dit jaar de Amsterdamse grachten voor een landelijker wonen met haar gezin met vier kinderen. De tuin heeft vrij uitzicht. „Heerlijk”, wijst ze. „Kijk dat schaap nou.”

Ze legt uit hoe ze destijds de platen opnam voor het hoogwaardige jazzlabel Blue Note. Maar dat tegenwoordig „echt geen platenmaatschappij klaar staat met een albumbudget van anderhalf ton”, zoals voorheen. En de inhuur van het Metropole Orkest, sinds 2014 op eigen benen, is voor een artiest ook bepaald niet goedkoop. Laat staan een met Grammy’s onderscheiden producer/ arrangeur als Vince Mendoza.

Haar voorstel om voor deze opnames de kosten te delen met het orkest, samen dan eigenaar van de mastertapes te zijn en het album uit te brengen bij Blue Note/Universal, viel in goede aarde. „Terugverdienen kan lang duren, maar mij ging het erom dat-ie er kwam. Ik voelde zelf zo sterk de muzikale noodzaak: ik ben gek als ik dit niet ga maken. En dat zag het orkest ook.”

Bacharach, nu 93 jaar en vereerd, was direct zeer betrokken. Dropboxen vol songs gingen over en weer. Van wel twintig nummers nam Oosterhuis met pianist Hans Vroomans demo’s op. „Pittig materiaal hoor, die liedjes van Bacharach. Al die intervallen en nootwisselingen, moeilijke passages waarop je echt studeren moet. Woodshedding, noem je dat. Innerlijk voelen waar je als zanger op aanslaat. Voor Burt was ook belangrijk dat ik liedjes koos waar ik de komende jaren mee vooruit kan.”

Kieskeurig

Ze lacht. „Eén voordeel van de lockdown: ik had via mail, Zoom en telefoon veel meer toegang tot Burt dan normaal.” Fascinerend, vervolgt ze, wat zo’n talentvolle componist in de sunset van zijn leven nog beweegt. „In deze covidtijd heeft hij wel een jasje uitgedaan hoor. Na anderhalf jaar thuis van tour is een andere flow ontstaan. Hij is kieskeurig over wat hij nog wil. Een aanvraag van de Joodse Omroep voor een documentaire weigerde hij. Hij wil niks over vroeger, enkel wat hem nu inspireert.”

Everchanging Times - Burt Bacharach Songbook III, het album komt vrijdag 26 november uit, bevat twee liedjes die nooit eerder zijn opgenomen: ‘A Thousand Things That Were You’ en ‘Every Other Hour’. „Dat voelt speciaal”, zegt ze. „Je mag zo’n liedje dan echt ‘neerzetten’.” De single ‘Making Love’, een intiem duet met Gregory Porter (Roberta Flack zong het ooit) springt eruit. Naast een aantal klassiekers (‘Always Something There To Remind Me’, ‘Arthur’s Theme (Best That You Can Do’) ging Bacharachs voorkeur uit naar recent geschreven werk. Maar soms zette hij zijn veto-recht in, wilde hij een liedje niet meer uitdragen, zoals het door zeer veel vocalisten vertolkte ‘Wives and Lovers’ uit 1963. „Een te gedateerde tekst in een tijd van vrouwengelijkheid. Burt vond dat hij zich er eigenlijk over moest verontschuldigen naar zijn publiek.” Zelf wordt Oosterhuis „absoluut niet gehinderd door enige geëmancipeerde frustratie”. „Ik ben dat voorbij. Maar ik heb gerespecteerd dat hij dat nummer niet op het album wil.” Laconiek: „Omdat het wel te gek is opgenomen, gebruik ik ’m wel op het vinyl als een soort bonustrack.”

Misschien leidt dat tot irritatie, maar ik stop gewoon niet tot ik heb wat ik wil

De opnames in tijden van lockdown gaat ze nooit vergeten: de zangeres en het 52-koppige orkest zaten opgedeeld in verschillende ruimtes in MCO, het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. De strijkers, de blazers, de ritmesectie en zo meer, apart van elkaar. Op alle koptelefoons een hoge resolutie audiolink, en via een Zoom-verbinding konden producer en arrangeur Vince Mendoza en Burt Bacharach, beiden in Los Angeles, alles volgen. „Vince hield met een orchestrator, die de partituur meelas, het overzicht. Hij hoorde alles. Soms luisterde hij alleen de strijkers. Of de koperblazers. Het was schaken op vijf borden.”

Wat een fijn proces in een periode dat er weinig werk was, verzucht ze. Ze maakte zich best zorgen: anderhalf jaar zonder optredens, dus geen inkomsten, terwijl ze wel investeerde in twee albums - ze maakte in 2020 ook een kerstplaat met het Jazzorchestra of the Concertgebouw - en verhuisde. „Maar ik kon ook denken: dit is nu wat het is. Ik houd mijn geest rein door muziek op te nemen.” Daarnaast gaf ze workshops op conservatoria. En streamde ze met haar vriend, gitarist Alvin Lewis (hij heeft haar popband onder zijn hoede) thuisconcerten.

Haar do-it-yourself mentaliteit, „als je het niet zelf regelt, gaat niemand het voor je doen”, ontwikkelde de Amsterdamse al vroeg. Tussen de bierkratjes met slecht geluid, met broer Tjeerd in de populaire band Total Touch. Een solocarrière vanaf 1996. Zo

„>zong ze op de middenstip, bij de opening van de Amsterdam Arena in 1996, de gedragen openingshymne ‘De Zee’. Nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden van haar stem en de woorden van haar moeder, die haar meegaf: „Juíst jij als meisje!”, dreven haar steeds verder.

Beuken

In de almaar veranderende muziekindustrie wist ze zich keer op keer opnieuw uit te vinden, van stijl verschietend van pop naar bigbandjazz en soul. Van meezingers in de megaconcerten met de Ladies of Soul tot de kleine kerkliedjes van haar vader Huub Oosterhuis (‘Mensen veel Geluk’) naar haar meest persoonlijke Nederlandstalige popplaat in 2019: Dit Is Voor Mij.

In 2019 vierde ze groots in de Ziggo Dome dat ze vijfentwintig jaar in het vak zat. Om de vraag hoe ze dat zakelijk allemaal aanpakt, moet ze hard lachen. „Oogkleppen op en door alles heen beuken. Ik dank veel aan grote labels met goede contracten, waar automatisch bij hoorde dat veel mensen meepraten over jouw muziek. Maar ik heb steeds meer de bevestiging dat zelfstandig opereren, onafhankelijk zijn, mijn weg is. Misschien leidt dat tot irritatie, maar ik stop gewoon niet tot ik heb wat ik wil. Ik kan iets echt héél erg voelen. Elke plaat is voor mij een diep commitment.” Ze schudt het hoofd. „Dat ga ik zéker niet van tafel laten vegen door een nitwit. Dan verzin ik die markt wel. De mode? I don’t care.”

Alles wat ik zing gaat driedimensionaal langs mijn gevoelsleven

Had ze destijds meteen een derde deel met Bacharach-repertoire opgenomen, waren mensen er klaar mee geweest, stelt ze. „Die markt was verzadigd.” Op succes in Amerika had ze wel gehoopt, maar „ik wist dat ik daar dan had moeten gaan wonen. Dat past niet met een gezin.” Bovendien kwam ze in een scheiding terecht met de vader van haar eerste twee kinderen. „Ik voelde me kwetsbaar. Ik ben als een kip op mijn eieren blijven zitten. Wat blijkt, Bacharach levert ook de soundtrack bij een scheiding, haha.”

Zingt ze ze nu anders? Ze heeft meer om uit te putten, knikt ze. Rijper, meer ervaring. „Dit repertoire past mij als een handschoen.” Een song persoonlijkheid geven, laat dat maar aan haar over. Oosterhuis is vooral vertolkster van liedjes van anderen, ze is geen artiest die er elk jaar een zelfgeschreven plaat uitgooit. „Ik ben blootgesteld aan zoveel goeds, dat je de lat automatisch hoog legt en denkt: wie zit er dan op mijn liedjes te wachten?” Haar Nederlandstalige plaat twee jaar terug, met muzikant Jett Rebel achter de producerknoppen, bewees overigens het tegendeel. Onomwonden zong ze haar eigen verhaal: haar hartzeer, haar hervonden geluk.

„Ja. Nog nooit lag het er zo dik bovenop. Maar ik laat net zoveel van mijzelf zien in liedjes van een ander hoor. Alles wat ik zing gaat driedimensionaal langs mijn gevoelsleven. Als het dan ook nog steeds over echt mijzelf gaat… pfff hondsvermoeiend toch, steeds weer alles doorvoelen.” En concreet: een dagelijks schrijfproces met vier kinderen in huis. „Dat gaat dus niet.”

Wat ze niet had moeten doen: haar deelname aan het Songfestival in 2015. Ze kwam niet verder dan de eerste halve finale en er was eindeloos gedoe over haar kleding. Kon ze dat maar terugdraaien. „Ik wist net een dag voor vertrek dat ik zwanger was en ik zat toen zo verkeerd in mijn vel. De artiest die daar stond op dat grote internationale podium was een rillende, natte postduif. En die scheurjurk, „het werd allemaal zo’n fakking gimmick.” Was ze meer in balans geweest, dan had ze dat geweten. „Joh, ik was gewoon opportunistisch. Sinds Anouk meedeed was meedoen de mode. Maar we hadden niet genoeg aandacht besteed aan de act en lieten steken vallen.” Heeft het haar geschaad? „Ik denk het niet. Steeds weer blijk ik een supervette speklaag op m’n carrière te hebben.”

CV 1973 Trijntje Oosterhuis geboren in Amsterdam 1987 Met haar twee jaar oudere broer Tjeerd richt ze de band Total Touch op 1996 Grote hit ‘Somebody Else’s Lover’ met Total Touch 2001 Begin solocarrière, einde Total Touch 2006 Eerste album met liedjes van componist Burt Bacharach 2012-2017 Lid van de ‘Ladies of Soul’ 2015 Deelname Eurovisie Songfestival 2019 25-jarig jubileum als zangeres in Ziggo Dome