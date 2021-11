Topman Activision wist van seksueel wangedrag: werknemers eisen ontslag

Ruim honderd werknemers van de Amerikaanse gamemaker Activision Blizzard hebben dinsdag tijdens een demonstratie voor het hoofdkantoor in Irvine, Californië, opgeroepen tot het ontslag van hun topman Bobby Kotick. Dit gebeurde nadat de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal onthulde dat Kotick sinds 2018 weet had van seksueel wangedrag van werknemers, zonder zijn medebestuurders daarvan op de hoogte te stellen.

Activision Blizzard (6,7 miljard euro omzet, 9.500 werknemers) is een van de grootste gamebedrijven ter wereld en bekend van computerspellen als Call of Duty en World of Warcraft. Het bedrijf ligt zwaar onder vuur nadat was gebleken dat het management stilzwijgend een interne cultuur van seksueel wangedrag en discriminatie tolereerde. De staat Californië maakte afgelopen juli bekend een rechtszaak tegen het gamebedrijf aan te spannen.

Uit onderzoek van The Wall Street Journal bleek dat Kotick in juli 2018 een e-mail ontving van de advocaat van een vrouwelijke werknemer. Zij claimde in 2016 en 2017 te zijn verkracht door een collega. Maanden later schikte Activision met de vrouw, die dreigde met een rechtszaak. Kotick, die later in het openbaar beweerde geen weet te hebben van enig seksueel wangedrag binnen zijn bedrijf, besloot de informatie niet met zijn commissarissen te delen.

Lees meer over de problemen bij Activision Blizzard: ‘Hier zit discriminatie ingebakken en tiert seksueel wangedrag welig’

Dispuutscultuur

Onderzoek van het Department of Fair Housing and Employment, de overheidsinstantie die in Californië over de burgerrechten waakt, wees twee jaar geleden uit dat Activision een „dispuutscultuur” kent. Daarin zijn drankmisbruik en seksisme aan de orde van de dag.

Ongeveer een kwart van de werknemers van Activision is vrouw. Zij werden stelselmatig achtergesteld bij promoties, verdienden minder dan hun mannelijke collega’s en kregen te maken met seksueel wangedrag. Een vrouwelijke Activison-werknemer pleegde zelfmoord, nadat een naaktfoto van haar zou hebben gecirculeerd onder mannelijke collega’s. Maar (mannelijke) managers schoven klachten over wangedrag terzijde.

Het onderzoek en onthullingen in Amerikaanse media over die giftige cultuur leidden tot honderden klachten en een reeks ontslagen bij Activision, dat meldde hard in te grijpen om de cultuur te verbeteren. Volgens het bedrijf schetsen de recente onthullingen vooral een „onwaar beeld van ons verleden”, zonder oog te hebben voor wat inmiddels is ondernomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De vraag is of topman Kotick onder alle druk kan aanblijven. De afgelopen jaren hebben vrouwelijke werknemers hem meermalen beschuldigd van wangedrag. Zo zou hij een assistent via voicemail hebben bedreigd en een stewardess in zijn privéjet hebben lastiggevallen. Alle klachten zijn volgens The Wall Street Journal onderling geschikt en niet bij de rechtbank beland.

Kotick noemde de recente onthullingen van The Wall Street Journal in een reactie op de bedrijfssite misleidend. „Iedereen die twijfelt aan mijn oprechte intentie de meest gastvrije, inclusieve werkplek te bieden, beseft niet hoe belangrijk dit voor mij is.”