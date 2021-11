Teringstokje in gebit

Weliswaar ben ik tandenstokerloos opgegroeid, maar moderne tandartsen hebben mij geleerd dat de tandenstoker onontbeerlijk is bij het onderhoud van het gebit. Sindsdien wroet ik eenmaal per etmaal verwoed met zo’n stoker tussen mijn tanden en kiezen.

Aanvankelijk wilde ik de discipline nog weleens verwaarlozen, maar daar wist mijn tandarts wel raad mee. „De tandenstoker de laatste tijd nog gebruikt?” vroeg hij terloops. Er zat niets anders op dan, tja, volmondig toe te geven dat ik mijn huiswerk „af en toe een keertje” had overgeslagen.

Na al die jaren voel ik nog steeds enige weerzin opkomen als ik de tandenstoker ter hand moet nemen. Ook mijn tanden en kiezen reageren nooit écht enthousiast. Het is alsof ze al dat gezaag als een aanslag op hun bestaan ervaren, terwijl het juist bedoeld is om dat bestaan te verlengen.

Dat komt ook doordat tandenstokers in zekere zin op mensen lijken: sommige deugen, sommige deugen niet. Of ook de mééste tandenstokers deugen, zoals Rutger Bregman van mensen beweert? Dat durf ik nog niet te beamen, zeker niet na mijn ervaringen van enkele dagen geleden.

Ik was met mijn vrouw omstreeks middernacht thuisgekomen van een feestje. We waren voldaan, maar vermoeid en wilden snel naar bed. Ik poetste mijn tanden, deed een poging om de tandenstoker te vergeten, maar dacht nog net op tijd aan mijn tandarts. Ik wantrouwde de stokers uit het doosje dat we bij een beroemde supermarkt hadden gekocht; ze braken aan de punten te gemakkelijk af. Maar ik zette door, want in de late uurtjes wil je niet al te kieskeurig zijn.

Tien minuten later lag ik verkrampt achterover in de stoel op mijn werkkamer, als een patiënt bij de tandarts, terwijl mijn vrouw bij het licht van een bureaulamp een houtsplinter tussen enkele kiezen zocht.

„Ik zie niks. Wat voel je dan?”

„Een scherpe punt achterin tussen mijn kiezen.”

„Ik zie niks. Waar dan precies?”

„Tussen die kroon en die kies.”

„Ik zie niks.”

„Ik voel het met het puntje van mijn tong.”

„Maar ik zie niks.”

Deze onvruchtbare dialoog werd afgewisseld met pogingen om zelf met een handspiegel bij het licht van een bureaulamp het achterste deel van mijn ondergebit te inspecteren, waarna ook ik telkens moest toegeven: „Ik zie niks.”

Maar het gevoel bleef: een doorn die uit mijn kaak stak, nu al bijna een uur lang. Ik kreeg visoenen van een doorwaakte nacht en het bezoek aan een spoedtandarts voor noodgevallen, die ongetwijfeld zou vragen: „De tandenstoker de laatste tijd nog gebruikt?”

„Nooit meer die teringstokjes”, brieste ik tegen mijn vrouw.

„Dat zien we dan wel weer”, schouderophaalde ze. Zij voelt altijd meer voor praktische oplossingen dan voor zelfbeklag. „Probeer nou eens heel voorzichtig met de tandenborstel over dat gebied te wrijven.”

Ik gehoorzaamde. Wat restte mij anders? En, verdomd, het werkte. De doorn brak en loste zichzelf op in minieme stukjes.

De volgende dag meden we de beroemde supermarkt en zochten bij een drogisterij tandenstokers van een ander merk. En ze deugen! Ze zijn stevig als boomstammetjes en slank als dennen, en ze doen waartoe ze op aarde zijn: stoken.