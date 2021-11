Tenor Christoph Prégardien: ‘Ik wil als zanger zeer emotioneel zijn en welluidend’

Je telt ze op één hand, de grootste liedzangers van het moment. De Duitse tenor Christoph Prégardien (65) is een van hen. Al veertig jaar zingt hij liedrecitals; direct herkenbaar aan zijn lyrische stem, natuurlijke voordracht en betrokken-gevoelvolle tekstinterpretaties. Tijdens de afgelopen winter-lockdown was een gestreamd concert van Prégardien (met zingende zoon Julian Prégardien) een van de muzikale lichtpunten; even ademhalen, even de emotie voelen waarvoor thuiswerken geen ruimte liet. Tweede hoogtepunt: een dit jaar verschenen verzamel-box met de drie grote liedcycli van Franz Schubert (Winterreise, Die schöne Müllerin en Schwanengesang) door Prégardien met pianist Michael Gees. Zaterdag zingt Prégardien in Den Bosch dan ook nog Robert Schumanns Dichterliebe – toetje na een week jurylidmaatschap op het liedduo-concours dat daar deze week plaatsvindt.

In uw carrière waren Bach en Schubert pijlers. De uitvoeringsstijl van werken van Bach veranderde ingrijpend. Hoe was/is dat voor liedkunst?

„Jongere liedzangers zingen nu veel natuurlijker en emotioneler, minder intellectueel dan voorheen. Na de Tweede Wereldoorlog was bariton Dietrich Fischer-Dieskau dé liedzanger en omdat veel jongere zangers hem zeer bewonderden, hoorde je tot zeker 2000 ontzettend veel recitals in ‘Fischer-Dieskaustijl’. Ik ben zelf met dat ideaal opgegroeid, maar heb er nooit echt van gehouden. Ik wilde mijn eigen, vrijere, manier zien te vinden en heb ook bewust geen les van Fischer-Dieskau genomen.”

Wat is ‘vrij’? Elk lied begint en eindigt toch bij tekst en muziek…

„Ja, je probeert uit de noten op te maken hoe de componist het gedicht heeft begrepen. Soms snap ik het meteen, soms is het moeilijker. Hoe dan ook ben je als uitvoerder de derde kunstenaar die eraan te pas komt én degene die er klinkende muziek van maakt. Die verantwoordelijkheid geeft ook de vrijheid te beslissen hoe. Als ik een lied zing, voelt het oprecht alsof ik het op dat moment uitvind. Zo ook hoop ik dat het publiek mijn concert ervaart; alsof alles daar, spontaan, ontstaat.”

Hoe belangrijk is schoonheid in de stemklank?

„Grappig, mijn zoon Julian Prégardien is, meer dan ik, een expressionistisch liedzanger. Hij laat zijn ‘belcanto’ soms bewust los ten gunste van de tekstinterpretatie. Dat kan geweldig werken, maar zelf hang ik erg aan de 19de-eeuwse vocale techniek die ik ook doceer. Daarin staan schoonheid en frisheid in toon voorop: de stem wordt van laag tot hoog opgebouwd alsof er maar één register is. Ik wil als zanger zeer emotioneel zijn, maar nooit langdurig ten koste van een welluidende klank.”

Mensen gebruiken crèmes tegen huidveroudering, hoe bestrijd je stemveroudering?

„Nou, niet door de keel te smeren…. Nee, je moet jezelf in acht nemen. Juist niet te veel drinken en niet roken, want beide versterken het verouderingsproces, net als te zwaar repertoire zingen: iemand met een lichte stem als de mijne moet daar echt voor oppassen. Samengevat zijn genen en zelfverzorging belangrijk. Gelukkig vind ik, áls ik naar mezelf luister, dat mijn stem nog wel wat jonger klinkt dan 65. Hoop ik. En als het waar is, is het toch vooral een cadeau van mijn genen.”

U nam liederen op met moderne piano, fortepiano, gitaar zelfs. Heeft u voorkeur?

„Doorslaggevend is niet het instrument, maar de bespeler. Ik kan wel zeggen dat fortepiano de stem meer ruimte biedt en de balans vergemakkelijkt, maar de realiteit is dat in de meeste zalen een moderne vleugel staat. Dus staat een goede kamermuziekpartner, iemand die je met zijn ideeën weet te inspireren, voor mij voorop.”

Hoe beziet u uw ontwikkeling als zanger? Luistert u graag naar eigen opnames?

„Zelden, ik beluister liever wat ik níét ken, om zo nieuw repertoire te ontdekken. Dat vind ik het allerleukst, nu. Misschien dat ik later meer plezier zal beleven aan mijn plank met eigen werk.”

Ik vond online een recital van u met liederen van Eisler, Ives, Mahler, Schubert. Prachtig en extreem afwisselend. In Den Bosch zingt u Schumanns ‘Dichterliebe’. Waarom?

„Eerlijk is eerlijk: het programma dat je noemt, vond ik zelf ook geweldig. Voor combinaties van romantische liederen met eigentijdse muziek geldt hetzelfde. Liedkunst is geen museumkunst; als ik concertganger was, zou ik van een verrassing ook juist heel gelukkig worden. Maar goed: men vroeg nu expliciet om Schumann, je kunt als uitvoerende niet altijd kiezen, en ik houd erg van Schumann…”

Liederen uit uw ‘Winterreise’ zijn op Spotify 1.700 keer beluisterd, Helene Fischers ‘Atemlos durch die Nacht’ 100 miljoen keer. Wat doen we daaraan?

„Niet klagen. Klassieke muziek is in vergelijking met dat soort popliedjes harmonisch veel complexer, dus minder gemakkelijk te verteren. Daar verander je niks aan.”

Er staan steeds nieuwe grijze koppen op die naar romantische liedkunst komen luisteren

Romantische liedkunst heeft een extreem vergrijsd publiek, ook vergeleken met andere subgenres binnen de klassieke muziek.

„Maar de andere kant is dat dat probleem al vijftig jaar hetzelfde is, en er steeds nieuwe grijze koppen opstaan. Mijn oudste zoon is 39, die begint nu pas uit zichzelf te gaan. Het is een kwestie van rijping, van beseffen dat er meer is dan werken en geld verdienen. Wat ik wél treurig vind, is dat er op scholen zoveel minder wordt gezongen. Toen ik kleuter was, begon elke dag met zingen in de kring. Dat zou van mij weer vanzelfsprekend mogen worden, opdat kinderen spelenderwijs leren dat zingen een prachtige manier is om je emoties uit te drukken.”

Stel u mag drie liederen kiezen om nieuwe luisteraars te verleiden?

„Fris van de lever: Schuberts ‘Nacht und Träume’, Schumanns ‘Mondnacht’ en Mahlers ‘Wo die schönen Trompeten blasen’. Maar het is zeer persoonlijk en een momentopname. Morgen noem ik weer andere.”

54th International Vocal Competition LiedDuo, 16 t/m 21 nov, Den Bosch. Recital door Christoph Prégardien en pianist Roger Vignoles met Dichterliebe (volledig) en Liederkreis op. 39 van R. Schumann, 20 nov, Statenzaal Het Noordbrabants Museum, 20.15 uur. Inl: , 16 t/m 21 nov, Den Bosch.met Dichterliebe (volledig) en Liederkreis op. 39 van R. Schumann, 20 nov, Statenzaal Het Noordbrabants Museum, 20.15 uur. Inl: ivc.nu Kaarten: verkadefabriek.nl