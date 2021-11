‘Schaderegeling voor slachtoffers werkt vaak niet goed’, zegt ook de onderzoeker

Regelingen voor slachtoffers die collectief schade opliepen, zijn vaak niet goed doordacht, onvoldoende uitgewerkt en schieten hun doel voorbij. Dat concludeert Christiaan Ruppert, historicus en gastonderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Ruppert verdiepte zich in hoe de Nederlandse overheid reageerde op situaties waarin groepen mensen materiële en immateriële schade leden, zoals de vuurwerkramp in Enschede, Q-koorts, de aardbevingen in Groningen, de Toeslagenaffaire en seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij analyseerde en vergeleek 44 regelingen die de Nederlandse overheid tussen 1945 en heden optuigde voor slachtoffers. Dat was tot nu toe nooit gedaan.

Deze donderdag neemt demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) zijn bevindingen in ontvangst. De overheid, zag Ruppert, leek geregeld te zijn overvallen en vindt het wiel steeds opnieuw uit. Slachtoffers kregen vaak onvoldoende erkenning voor wat hen is overkomen.

Vooral dat laatste, zegt Ruppert, verbaast hem zeer. „Wat is de legitimiteit van die regelingen als ze juist geen of te weinig erkenning bieden?”

Waarom treedt de overheid steeds vaker op wanneer een groep mensen schade heeft ondervonden?

„Een verklaring is dat we in een tijd leven waarin we dingen uit het verleden willen rechtzetten. We passen de normen en waarden van nu steeds meer toe op vroeger. Zo zijn we bijvoorbeeld anders gaan denken over hoe er met kinderen in de jeugdzorg is omgegaan en over het optreden van het Nederlandse leger tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.

„Een andere reden is dat de druk van buitenaf enorm is toegenomen. Zeker de helft van de regelingen kwam tot stand na een appel op de overheid. Rapporten, rechterlijke uitspraken, maatschappelijke onrust en de invloed van de media bepaalden of er een regeling kwam en hoe die er precies uit kwam te zien.”

Wat is volgens u een geslaagde regeling?

„Bij de Maror-regeling eind jaren negentig [een vergoeding voor in de Tweede Wereldoorlog verdwenen eigendommen van de Joodse gemeenschap] liep alles in de juiste volgorde. Eerst kwam er een degelijk onderzoek, vervolgens overleg vanuit de overheid met de betrokkenen, en daarna een duidelijk excuus en een schaderegeling waarbij de materiële én immateriële claims van de Joodse gemeenschap werden erkend. Het ging zowel om individuele als collectieve uitkeringen. De stichting Maror verstrekt tot op de dag van vandaag subsidies aan de gemeenschap.”

En waar ging het niet goed?

„Juist recente regelingen hebben niet tot erkenning geleid. Het herstel van de Toeslagenaffaire – waar gedupeerde ouders ingehouden uitkeringen en boetes terugbetaald krijgen – en de Mijnbouwschade – gericht op fysiek herstel van bedrijven en woningen – zijn daar helaas voorbeelden van. Wat opvalt: deze regelingen zijn werkendeweg steeds uitgebreid, omdat de uitvoering óók weer tot problemen leidde. Omdat het veel te traag gaat, ontstaat secundaire victimisatie: slachtoffers voelen zich opnieuw gedupeerd.”

Wanneer ervaart een slachtoffer erkenning?

„Je moet mensen serieus nemen, ze erbij betrekken. Dat is vaak moeilijk, maar het is de enige manier voor zowel de overheid als slachtoffers om te zorgen dat er uiteindelijk iets goeds ontstaat. Daarnaast is het aanbieden van excuses essentieel. Hebben gedupeerden een duidelijk excuus gehoord? Is het gemeend? Op tijd? Als mensen tevreden zijn over de procedure, is het uiteindelijk uitgekeerde schadebedrag voor hen veel minder belangrijk.”