Rondslingerende notitie van VVD en CDA werpt nieuw licht op de formatie

Hoe zou een kabinet van VVD, D66 en CDA eruit kunnen zien? Dat gedachte-experiment was de aanleiding voor de formatietekst die VVD en CDA eind september schreven, in een uiterste poging om D66 te verleiden tot een minderheidskabinet. Het spande erom: de formatie zat vast, nieuwe verkiezingen dreigden. En dus zetten de twee rechtse partijen in één weekend hun belangrijkste concessies en compromissen op papier.

Nu ligt het document plots op straat. Niet door een van de drie partijen, maar uitgerekend via de vierde coalitiepartner: de ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers liet het slingeren in de trein, waarna een lezer het document bij de Volkskrant afleverde. „Het stomste wat je kan overkomen”, twitterde Segers nadat de krant er woensdag over had geschreven. „Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry…”

Geen nieuwe crisis

Dat het document op straat ligt, zien de betrokken partijen als iets vervelends, niet als een nieuwe horde voor de formatie, die gekenmerkt wordt door crises, verstoorde verhoudingen en politieke blunders – zoals het per ongeluk lekken van de zogeheten notitie-Omtzigt. Informateur Kajsa Ollongren hield in maart het document zichtbaar voor de camera bij een gehaast vertrek. De inhoud van die notitie leidde tot een grote politieke vertrouwenscrisis.

Bij de door Segers gelekte notitie ligt dat anders. Het document werd nooit de doorbraak in de formatie die VVD en CDA in gedachten hadden. D66-leider Sigrid Kaag maakte nog datzelfde weekend in een toespraak voor haar achterban duidelijk dat ze toch kon leven met een voortzetting van de coalitie met de ChristenUnie, een optie die ze steeds had uitgesloten. Ze was op dat moment niet bekend met de inhoud van de notitie die VVD en CDA schreven, zeggen bronnen tegen NRC.

Daarna ging het hard: de minderheidsoptie ging van tafel, binnen een paar dagen kreeg de formatie vorm en vaart.

Aangescherpte klimaatdoelen

Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) waren bereid zich van hun progressiefste kant te laten zien om D66 ervan te overtuigen aan de formatietafel te blijven zitten. Dat is in de tekst terug te zien. Een aanscherping van de klimaatdoelen: niet 49 procent maar 55 procent reductie in 2030. Een „royaal fonds” om de stikstofcrisis te bestrijden. Gratis kinderopvang voor bijna iedereen en langere schooldagen om het onderwijs te verbreden. Het zijn concrete plannen die soms regelrecht uit het verkiezingsprogramma van D66 lijken te komen.

Of al die plannen er ook komen, is de vraag. Woensdag benadrukten de onderhandelende partijen dat ze echt opnieuw begonnen waren toen ze eenmaal gingen formeren. De afspraak was toen: we delen nu alles, dan maken we een frisse start. Alleen ter kennisgeving werd het opzetje van VVD en CDA half oktober rondgestuurd, in een pakketje van voorstellen en ideeën uit de vroegere formatiefase. Zo belandde het ook bij Segers.

Het document van VVD en CDA, zo zeggen ingewijden, speelt geen bepalende rol in de formatie. Er wordt weliswaar soms nog aan gerefereerd aan de formatietafel – „wat hadden VVD en CDA samen geconstateerd?” - maar het is nooit het beginpunt geweest van gesprekken of onderhandelingen.

Discretionaire bevoegdheid

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de plannen helemaal van tafel verdwijnen. Bij klimaatbeleid werd het grootste verzet in de formatie verwacht vanuit de VVD. De partij blijkt volgens het document best bereid om te praten over miljardeninvesteringen en extra ambitie in het klimaatbeleid, al wil de partij dan wel dat kernenergie daar deel van uitmaakt. Een hard stikstofdoel staat niet in het document, maar het CDA lijkt er in ruil voor een grote zak geld – 14 tot 19 miljard euro, volgens de tekst – daar ook wel over te willen praten.

Het meest concreet is een ander document dat ook in het verloren mapje van Segers zat: een zogeheten ‘Template voor het Coalitieakkoord’ over het thema migratiebeleid. Dat is wel een (tussentijds) product van de lopende formatieonderhandelingen. Het document rept bijvoorbeeld over het „steviger reguleren” van arbeidsmigratie, ook binnen de Europese Unie. Een gevoelig voornemen, al blijft onduidelijk hoe dat moet gebeuren.

Opmerkelijk is ook dat in datzelfde document wordt gesproken over de terugkeer van discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Dat is de bevoegdheid om zelf een verblijfsvergunning toe te wijzen in schrijnende gevallen. In 2018 is dat afgeschaft als gevolg van een politieke deal over uitbreiding van het kinderpardon.

Uit het migratiestuk valt ook op te maken dat de formerende partijen werken met een vast patroon waarin onderwerpen worden besproken. Vooraf hebben ze samen voorwaarden vastgesteld: „maatregelen zijn uitvoerbaar” en „financieel inpasbaar”. En, zo valt te lezen: „Nothing is agreed until everything is agreed.”

De plannen uit het document van VVD en CDA

Wonen. Een vermindering (of opheffing) van de verhuurderheffing. De overheid gaat bouwlocaties van bovenaf aanwijzen. Verhuurders zwaarder belasten via box 3. Klimaat. Een verhoging van het klimaatdoel naar 55 procent in 2030. Een miljardenfonds voor groene industriepolitiek. Coalitie gaat afspraken maken over nieuwe kerncentrales. Landbouw. Een groot fonds (14-19 mld) om boerenbedrijven uit te kopen en de stikstofproblematiek op te lossen. Kringlooplandbouw. Arbeidsmarkt. Hoger minimumloon. Meer regels voor flexwerk, een „herwaardering van het vast contract”. Een basisverzekering voor zelfstandigen. Kinderopvang voor veel mensen gratis, kinderopvangtoeslag afgeschaft of hervormd. Een verkorte, verhoogde WW-uitkering. Onderwijs. Aandacht voor „de rijke schooldag” (een lange schooldag, met meer onderwijs). Meer mogelijkheden om scholen aan te pakken „waar integratie wordt tegengewerkt”. Justitie en migratie. Strengere regels voor arbeidsmigratie. Concrete migratiedoelstellingen. Extra geld en mensen voor de asielketen. Meer kwetsbare vluchtelingen opvangen.