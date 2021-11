Rapport: te weinig aandacht voor mentale welzijn undercoveragenten

De politie heeft in de uitvoering van undercoveroperaties te weinig aandacht voor het mentale welzijn van infiltranten. Dat is de belangrijkste conclusie van de commissie-Brouwer, die onderzoek deed naar de zelfmoord van een politierechercheur. Naar aanleiding van het woensdag verschenen rapport kondigde demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) „urgente maatregelen” aan.

Lees ook dit artikel: Politierechercheur die werkte als infiltrant pleegt zelfmoord

Op 14 april dit jaar pleegde een rechercheur van de Landelijke Eenheid zelfmoord. Volgens betrokkenen en collega’s was hij ongelukkig over zijn chefs, die beloftes over de beëindiging van zijn taken als infiltrant voor de dienst Werken Onder Dekmantel (WOD) niet zouden zijn nagekomen. De onderzoekscommissie concludeert nu dat het overlijden van de man in relatie staat met diens werkzaamheden voor de dienst.

Volgens het rapport is de WOD „zeer effectief” in de strijd tegen zware criminaliteit, maar worden zorg en welzijn binnen de politie-eenheid „onvoldoende geborgd”. Dit vergt volgens de commissie-Brouwer meer aandacht. In een reactie kondigt Grapperhaus aan „urgente maatregelen” te nemen. Zo worden extra psychologen voor personeelszorg aangesteld en worden de teams verkleind. Ook gaat de dienst kijken of tijdens lopende undercoveroperaties mentale problemen opspelen bij politierechercheurs, of dat ze hier risico op lopen. Het is onbekend of het kabinet voor de uitvoering van de maatregelen extra geld vrijmaakt.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl

Lees ook dit artikel uit 2020: Gezocht: infiltrant, bij voorkeur biker of met niet-westerse achtergrond