Voor het wijkblad van onze kerk moet ik een 98-jarige mevrouw interviewen over haar opgetekende leven. Anders dan ik verwachtte bij deze respectabele leeftijd, tref ik een krasse, heldere dame aan. Ze heeft haar persoonlijke verhaal zelf „getijpt” op de computer, ze is in het bezit van een iPhone én heeft daarop de app met haar QR-code.

Ze verklaart grijnzend: „Ja, dan kan ik tenminste naar de kroeg.”