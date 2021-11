Nieuw album Adele: vocaal vuurwerk en een hart dat bonkt als een donderbui

Ze kan het niet helpen dat ze haar hartzeer in muziek vertaalt, zei Adele afgelopen zondag bij Oprah Winfrey. „Ik moest diep graven en het echte verhaal vertellen”, verklaarde de Engelse superster het volwassen liefdesdrama dat de toon zet op haar nieuwe album 30. Zes jaar gingen voorbij sinds het voorlaatste album 25 van Adele Adkins, nu 33. Ditmaal was er geen writer’s block maar had ze het druk met de opvoeding van haar zoon Angelo James, geboren in 2012 en nu negen jaar oud. Daarbij kwam de scheiding met Angelo’s vader Simon Konecki, met wie ze sinds 2011 een relatie had. Het stel trouwde in maart 2018. Nauwelijks een half jaar later gingen ze uit elkaar en in april van dit jaar werd de scheiding officieel.

Het cliché dat liefdesverdriet een goudmijn is voor een songschrijver werd een schrijnende werkelijkheid. De zangeres maakte een moeilijke periode door van zelfhaat, twijfel en spijt dat ze haar huwelijk niet bij elkaar wist te houden. Op de drie voorgaande albums was ze ook al niet zuinig met persoonlijk hartzeer, in songs als ‘Someone Like You’ en ‘Send My Love (To Your New Lover)’. Op 30 daalt ze zo diep af in de krochten van haar ziel dat de luisteraar zich een voyeur waant in het getroebleerde leven van de artiest, die als weergaloos zangeres nog altijd haar gelijke niet kent.

„Genadeloos eerlijk” noemde Oprah de tekst van ‘Hold On’, een lied waarin Adele met minimale pianobegeleiding haar twijfels en angsten benoemt. “I’m my own worst enemy”, zingt ze, “right now I truly hate being me.”

In de trage ballade met veel violen ‘My Little Love’ spreekt ze haar zoontje toe nadat die een schattig “I love you” heeft laten horen. Ze is paranoïde en ze heeft een kater, bekent ze. “I feel lonely”, snottert ze. “Mama’s got a lot to learn – teach me” smeekt ze, voordat ze haar zoon gerust kan stellen met de woorden “I love your dad ‘cos he gave you to me”. Het zou een verontrustend familiedrama zijn als Adele er niet zo’n fraaie zangmelodie omheen had gesponnen.

Klassiek filmthema

Openingsnummer ‘Strangers By Nature’ schreef ze met Ludwig Göransson, de Zweedse componist van recente Star Wars-soundtracks die het nummer laat klinken als een klassiek filmthema. Daarna volgen vijf songs geschreven met vaste co-componist Greg Kurstin, die zo langzamerhand wel weet hoe hij Adele’s vocale acrobatiek bij ‘Easy On Me’ in goede banen kan leiden. ‘Cry Your Heart Out’ gaf hij een hedendaags Motown-ritme. Adele roept haar innerlijke Diana Ross op voor een lied dat wederom bol staat van twijfel: “When will I begin to feel like me again?” De elektronische beat van ‘Oh My God’ stelt haar in staat om iets van haar zelfvertrouwen terug te winnen. “I don’t have to explain myself to you”, zingt ze kordaat, “I’m a grown up and I do what I want to do.” Op de rand van hemel en hel droomde ze van een beetje fun in haar leven.

In de pianoballade ‘I Drink Wine’ levert Adele vocaal vuurwerk. De voorbije jaren beschrijft ze als “de meest turbulente periode van mijn leven”. We leven in gekke tijden, stelt ze vast, “I hope to find something I can cling to.” Een koor geeft haar vocaal houvast. ‘Can I Get It’ begint met een luchtig Buddy Holly-ritme op gitaar en eindigt op gospelsterkte. Een gefloten melodietje geeft er iets frivools aan, maar ook hier gaat het over een hart dat bonkt als een donderbui. Haar liefde voor jazz leeft ze uit in ‘All Night Parking’, geënt op een sample van jazzpianist Erroll Garner (1921-1977). Het bronmateriaal van de oorspronkelijke grammofoonplaat kraakt gezellig mee in een jazzy liefdesliedje.

Rauwe persoonlijke plaat

Drie cruciale songs op 30 werden geproduceerd door Inflo, de man achter het hippe soulcollectief SAULT. In ‘Woman In Me’ probeer ze in het reine te komen met de zelfgenoegzaamheid van haar voormalige geliefde. ‘Hold on’ is een betrekkelijk kale Inflo-productie en in ‘Love Is A Game’ trekt de SAULT-voorman alle registers open voor een Disney-waardig orkestnummer.

Op de spaarzame pianoklanken van co-componist Tobias Jesso Jr. brengt Adele in ‘To Be Loved’ haar grootste vocale tour de force. Haar breed uitgemeten hartzeer vertolkt ze met een stem die aan het eind overslaat van emotie. Het is Adeles ‘My Way’ met een tekst over terugkijken en leren van de pijnlijke fouten die ze heeft gemaakt: “Looking back I don’t regret a thing.”

Met een openluchtconcert voor 300 genodigden bij het Griffith Observatory in Los Angeles liet Adele op 24 oktober blijken dat het nieuwe materiaal zich vrij organisch laat inpassen tussen klassiekers als ‘Hello’ en ‘Someone Like You’. 30 is haar meest rauwe en persoonlijke plaat tot nu toe. Dat weerhoudt Adele er niet van om te zingen als de onnavolgbare popdiva die ze is, met muziek die soms schuurt maar vooral weer ouderwets noodt tot luisteren.

30 verschijnt vrijdag bij Sony.

Popmuziek 30 – Adele. ●●●●●