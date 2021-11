Op bezoek bij drie modetentoonstellingen: de tijdgeest is de rode draad

Maison Amsterdam

De stad viert de vrijheid

Vanwege de onmogelijke situatie op de woningmarkt is het nu wat lastiger, maar van oudsher is Amsterdam de stad waar jongeren naartoe verhuizen in de hoop de vrijheid te vinden die ze op de plek waar ze opgroeiden ontbeerden. Die vrijheidsdrang is natuurlijk terug te zien in de manier van kleden. In Amsterdam kan altijd net een beetje meer, en worden trends net wat eerder opgepikt.

Maison Amsterdam in De Nieuwe Kerk viert die vrijheid. Zoals de ondertitel luidt: ‘De stad, de mode, de vrijheid.’ Het is een opgewekte, hier en daar uitbundige tentoonstelling, met zeer uiteenlopende kledingstukken van de achttiende eeuw tot nu: een uniform van een weesmeisje, een negentiende-eeuws fietskostuum voor vrouwen, kleding om Keti Koti in te vieren, een blouse met een jodenster, bevrijdingsrokken, hippiejurken, outfits die rond 1990 werden gedragen in de legendarische club Roxy. Ook te zien: Mattijs van Bergens Rainbow Dress uit 2016, een monumentaal stuk dat is gemaakt van vlaggen van landen waarin homoseksualiteit strafbaar is, en de trouwjurk van koningin Máxima.

Er is een aantal outfits opgesteld uit de streetwearmerken die zich hebben gevestigd op de Zeedijk, zoals Patta, The New Originals en Bonne Suits. Maar verder wordt het heden vooral vertaald naar echte showstukken van in Amsterdam gevestigde ontwerpers, die zelden in productie zijn genomen.

Niks mis mee, als ze, zoals in een van de zalen, staan opgesteld tussen oudere couturestukken als de legendarische gouden luipaardmantel van Fong-Leng. Maar verderop stoort het af en toe wel: de oudere stukken zijn meestal daadwerkelijk gedragen door Amsterdammers, de nieuwste doorgaans niet. Die laatste zeggen dus vaak meer over een individuele – Amsterdamse – ontwerper dan over de stijl van de stad.

Jonge, hippe Amsterdammers hebben doorgaans geen pakken van goudkleurig imitatieleer van Benchellal aan, eerder ogenschijnlijk bij elkaar geraapte, nonchalante outfits. Niet altijd even tentoonstellingsgeniek wellicht, maar evengoed een uiting van vrijheid.