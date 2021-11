Limburgse kunstverzamelaar Jo Eyck (92) overleden

De Limburgse kunstverzamelaar Jo Eyck is afgelopen zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Met zijn vrouw Marlies was hij de initiator van Buitenplaats Kasteel Wijlre en het bijbehorende Hedge House, waar cultuur, natuur en historie samenkomen.

In Eycks collectie van schilderijen, sculpturen en installaties ligt de nadruk op postmodernisme en minimalisme. Het gaat daarbij om werken van onder anderen Peter Struycken, Marlene Dumas, Donald Judd, Carel Visser en Juan Muñoz.

De op 12 juli 1929 in Heerlen geboren Eyck nam in 1958 het verfbedrijf van zijn vader over. Zakendoen ging vanaf het begin samen met uitgesproken ideeën over de rol van esthetiek in de samenleving. Eyck ging ook zelf kunst verzamelen en de begin jaren zestig geopende nieuwe fabriek in Heerlen werd voorzien van een tentoonstellingsruimte.

Eycks liefde voor kunst ging deels terug naar het jaar 1943, toen hij vanwege tuberculose negen maanden in quarantaine zat. Door dat isolement leerde hij heel gedetailleerd kijken, vertelde hij de regionale omroep L1 vorig jaar.

In 1981 kocht Eyck Kasteel Wijlre in het Geuldal. Dat bood op den duur onvoldoende ruimte om alle kunst tot zijn recht te laten komen. In 2001 werd een oranjerie annex kippenhok, een ontwerp van architect Wiel Arets, opgeleverd. In dat moderne gebouw van beton, staal en glas konden tentoonstellingen worden gehouden.

Kunst en kasteel werden de afgelopen jaren al veiliggesteld voor het nageslacht. Het Bonnefantenmuseum in Maastricht nam Eycks collectie over en in 2012 is de exploitatie van de buitenplaats en de programmering van exposities, educatieve activiteiten en culturele projecten overgedragen aan stichting buitenplaats Kasteel Wijlre. Het Elisabeth Strouven Fonds nam het landgoed in 2017 voor het symbolische bedrag van één euro over, met de verplichting om het te onderhouden en te restaureren. Streven bij de hele operatie was om niet de encyclopedische benadering van het museum, maar de liefde van verzamelaars zichtbaar te houden.

Eyck en zijn vrouw woonden zelf ook in Wijlre. Met de passie waarmee Eyck bezoekers tekst en uitleg gaf maakte hij deel uit van het Gesamtkunstwerk dat de buitenplaats vormt. Komende zaterdag wordt Eyck in besloten kring begraven.

In een eerder versie van dit artikel stond dat het beheer en onderhoud van buitenplaats Kasteel Wijlre onder is gebracht bij de stichting van het Bonnefanten Hedge House. Dit klopt niet en is hierboven aangepast.