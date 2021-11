Leuk, zo’n bralette, maar niet als je een grotere cupmaat hebt

Zo’n beetje elke grote trend is nu terug te voeren op corona. Voor de opmars voor de bralette gaat dat niet helemaal op: die was al een paar jaar gaande. Maar het thuiswerken heeft wel gezorgd voor een grote doorbraak.

Een bralette, voor de duidelijkheid, is een beha zonder beugels en zonder noemenswaardige steun. Het kunnen twee dunne driehoekjes aan bandjes zijn, maar ook beha’s die eruitzien als ultrakorte hemdjes worden verkocht als bralette, met eventueel twee ronde stukjes versteviging. Ertegenaan schurken beugelloze beha’s.

Wie maanden achter elkaar zachte beha’s heeft gedragen, beseft opeens dat beugelbeha’s best oncomfortabel (kunnen) zitten. Maar de opmars van de zachte beha houdt ook verband met een nieuw, natuurlijker schoonheidsideaal – borsten hoeven niet meer hard, rond en groot onder kleding te zitten, een effect dat werd gecreëerd door een combinatie van beugels, ‘padding’ en push-uptechnieken (en soms cosmetische ingrepen).

Een stap vooruit, zou je zeggen, maar dat is het niet voor iedereen. De laatste jaren is het maatbereik van beha’s flink verbeterd. Wie bijvoorbeeld een 70DD of een 65G heeft (lees: flinke boezem en een relatief smalle rug), kan tegenwoordig redelijk gemakkelijk een goed passende beha vinden. Maar bij bralettes zijn cupmaten zeldzaam. Merken kiezen vaak voor maatvoeringen als 1,2,3,4 en 5 of S, M, L en XL.

Soms heb je geluk met een niet heel gangbare maat, meestal – is mijn ervaring – niet. Te grote of te kleine cups, een te wijde band, borsten die naar voren worden geduwd: de problemen, kortom, van vóór de maatuitbreiding. Alleen als bralettes worden aangeboden in een klassieke cupmaat, mét verstelbare bandjes, gaat het goed – Marks & Spencer heeft ze bijvoorbeeld.

Is Soft Revolt een uitzondering? Soft Revolt is een nieuw Nederlands behamerk, begin 2020 opgericht door Elles Roeleveld, die eerder bij ING werkte maar droomde van een carrière in lingerie. Soft Revolt richt zich op de grotere cupmaat: de kleinst mogelijke maten waarvoor de beha geschikt is, zijn 75C en 70D, de grootste is 90F en 85G. De maten lopen van 1 tot en met 8. Vooralsnog is er één model, in één kleur (zwart), die alleen via de eigen site te koop is.

Breitechniek

Soft Revolts beha is, zegt Roeleveld, de allereerste geheel gebreide beha. Ze kwam op het idee door een opmerking van trendforecaster Lidewij Edelkoort („Waarom is er nog geen gebreide beha”) én door de gebreide Flyknit-sneakers van Nike, die soepel zijn en toch stevig genoeg om mee te hardlopen. De beha is bijna helemaal uit één stuk gebreid – alleen de bandjes worden eraan gezet. Dat maakt de productie relatief milieuvriendelijk: er blijft geen materiaal over, en er is minder transport van materiaal nodig.

De beha is zacht, soepel en toch steunend en zelfs een beetje liftend, dankzij gedeeltes waar het breisel veel steviger is, zoals de band en de zijkanten – fijn voor wie een echte bralette toch net te los is. Doordat de losser gebreide cups flexibel zijn, kan de beha meebewegen met kleine veranderingen in de borsten, die door hormonale veranderingen en gewichtsschommelingen niet altijd precies even groot zijn.

Goed, de maatvoering. In mijn geval: ja, het past. De beha ziet er goed uit, als je van sportief houdt, en zit lekker – steunend maar niet knellend. Alleen en profil oogt het wat minder mooi: de brede band schiet enigszins onder de borsten, iets waar je net wat minder last hebt bij niet-liftende bralettes.

Met kleding aan zie je er niets van, maar wie dat niet wil en toch de boezem wat omhooggeduwd wil zien, zal haar toevlucht moeten nemen tot de aloude padding en/of beugels.