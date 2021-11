Kamervoorzitter wil in gesprek met fracties over bedreigingen in debatten

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) noemt bedreigingen in debatten „ontoelaatbaar” en wil daarover in gesprek met de fracties in de Tweede Kamer.

„Bedreigingen en intimidaties zijn - in welke vorm dan ook - uit den boze”, stelt Bergkamp woensdagavond in een verklaring. „In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken.”

Directe aanleiding is een debat woensdagmiddag over de begroting van Buitenlandse Zaken waarin Kamerlid Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie zijn D66-collega Sjoerd Sjoerdsma tijdens een woordenwisseling toebeet: „Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen.”

VVD’er Ockje Tellegen zat het betreffende debat voor en schorste eerst kort op verzoek van Sjoerdsma en koos toen Van Houwelingen in eerste instantie niet terug wilde komen op zijn woorden vervolgens voor een vervroegde lunchpauze. Daarna verklaarde het FvD-Kamerlid dat zijn woorden „nooit bedoeld waren als een of andere vorm van dreigement richting Sjoerdsma of wie dan ook.”

Volgens Bergkamp ging Van Houwelingen „over de schreef” en heeft Tellegen goed ingegrepen.

‘Debat al jaren aan het verharden’

De Kamervoorzitter constateert dat het debat in het parlement al jaren aan het verharden is. „De gemoederen lopen steeds vaker hoog op en dat komt het debat niet altijd ten goede. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar meningen moeten wel op een fatsoenlijke manier uitgewisseld worden.”

Omdat de waarborgen wil Bergkamp met alle fracties in gesprek over de manier waarop „we met elkaar omgaan in debatten” en „hoe de dynamiek in het debat ten beste kan worden gekeerd”. Ze zegt daarbij „het tij niet in haar eentje te kunnen keren” en dat „we dit samen moeten doen.”

Dinsdag onstond er ook al ophef over FvD’er Gideon van Meijeren, die tijdens een coronadebat zei dat hij „trots” is op Forum-aanhangers die intimiderende mailtjes naar andere Kamerleden. Hij deed dat nadat Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan vertelde dat ze veel „shit” in haar inbox krijgt van de achterbannen van Denk en Forum voor Democratie en haar moeder inmiddels ook.

„Ik ben enorm trots op onze achterban dat ze alles op alles zetten om mevrouw Gündogan ervan te overtuigen dat ze met het absurde coronabeleid moet stoppen”, zei Van Meijeren.