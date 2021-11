Kamerdebat verstoord na dreigementen FVD-Kamerlid Van Houwelingen

Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie (FVD) heeft woensdag een debat in de Tweede Kamerlid verstoord toen hij collega-parlementariër Sjoerd Sjoerdsma (D66) bedreigde. Op het dieptepunt van de woordenwisseling zei Van Houwelingen tegen Sjoerdsma: „Uw tijd komt nog wel, in de komende tribunalen.” Sjoerdsma zei daarop dat hij „in de negen jaar” van zijn Kamerlidmaatschap nooit eerder is bedreigd door een collega.

De ruzie ontstond tijdens het Kamerdebat over de begroting van Buitenlandse Zaken. Van Houwelingen wilde dat Sjoerdsma reageerde op de coronamaatregelen in Letland. Daar mogen ongevaccineerde parlementsleden niet deelnemen aan debatten en stemmingen. Omdat ze door het verbod hun taken niet naar behoren kunnen uitvoeren, wordt ook hun salaris ingehouden. Sjoerdsma zei dat zijn partij „tegen het smoren van elke stem” is, maar zich ongemakkelijk te voelen dat uitgerekend een FVD’er hem die vraag stelt.

Toename dreigementen

Het Kamerlid van D66 veroordeelde daarop onder meer uitspraken van FVD-leider Thierry Baudet. Die schreef zondag op Twitter dat ongevaccineerden „de nieuwe Joden zijn” en dat „wegkijkende uitsluiters” de nieuwe nazi’s en NSB’ers zijn. Sjoerdsma wilde vervolgens weten of Van Houwelingen achter de „verachtelijke uitspraken” van zijn partijleider staat. Die ging niet in op de vraag, maar begon over de misdaden van „globalisten” zoals Sjoerdsma, uitte het dreigement en ging vervolgens door met een tirade over de coronamaatregelen.

Sjoerdsma stelde vanaf dat moment niet meer door te kunnen met het debat en vroeg ondervoorzitter van de Tweede Kamer Ockje Tellegen (VVD) in te grijpen of Van Houwelingen om zijn woorden terug te nemen. Tellegen schorste de vergadering. Toen deze weer begon, nam Van Houwelingen zijn woorden niet terug.

Politici signaleren sinds een paar jaar een toename van het aantal dreigementen. Dat zou onder meer te maken hebben met de opkomst van protestgroepen als Farmers Defence Force en Viruswaarheid.

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan vertelde dinsdag tijdens het coronadebat dat ze wordt bedreigd door de achterbannen van Denk en FVD. Parlementariër Tunahan Kuzu (Denk) bood daarop zijn excuses aan, terwijl FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren stelde „enorm trots op onze achterban” te zijn dat „ze alles op alles zetten” om Gündogan ervan te overtuigen te stoppen met „het absurde coronabeleid”.