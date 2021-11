Journalist Ingeborg Beugel verlaat Griekenland vroegtijdig wegens bedreigingen

De Nederlandse journalist Ingeborg Beugel verlaat Griekenland eerder dan gepland. Dat zegt ze woensdag tegen NRC. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) laten NRC woensdag weten dat ze hierover met Beugel hebben overlegd. De journalist stelde begin november kritische vragen aan de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en wordt sindsdien bedreigd. Beugel woont al ruim veertig jaar af en aan in Griekenland en schrijft onder andere voor De Groene Amsterdammer.

Beugel vroeg op 8 november aan Mitsotakis wanneer hij „stopt met liegen” over pushbacks van asielzoekers door de Griekse kustwacht. Zij stelde die vraag tijdens een gezamenlijke persconferentie in Athene van Mitsotakis en demissionair premier Mark Rutte, die op werkbezoek was. Mitsotakis reageerde woest op Beugel, die een rode hoed en mondkap droeg. Het filmpje van de woordenwisseling ging viraal.

Digitale heksenverbranding

Volgens haar is daarna „een moderne digitale heksenverbranding” begonnen door sociale mediagebruikers, waar regeringsgezinde media aan zouden meedoen. Zo zou onder meer worden gezegd dat ze „kaalgeschoren moet worden”, „net als vluchtelingen met pek en veren in zee moet worden gegooid” en „door dertig Turken moet worden verkracht”. Ook zou iemand haar een dag na de persconferentie aan de rode hoed hebben herkend en een steen naar haar hebben gegooid. Beugel zegt aangifte te zullen doen van het geweldsincident.

De Nederlandse ambassade heeft Beugel „bijgestaan” toen „ze zich daar meldde”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Er is toen gesproken over „verschillende opties naar de toekomst”, waaronder de optie voor „korte terugkeer”. De woordvoerder voegt daaraan toe dat deze optie desalniettemin indruist tegen waar Nederland voor staat, namelijk „dat journalisten overal ongehinderd hun werk moeten doen”.

Beugel, die sinds het uitbreken van de coronacrisis niet in Nederland is geweest, wilde eigenlijk op 22 november naar Nederland terugkeren. Zij laat weten haar terugkeer te vervroegen, maar wil uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen wanneer ze aankomt en weer naar Griekenland terugkeert. Ze blijft weg „tot de gemoederen zijn bedaard”.