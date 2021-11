Job Cohen: ‘Ik ben bang dat de sociale werkgelegenheid in elkaar dondert’

Job Cohen had er niet bij stilgestaan, toen hij deze functie in 2013 accepteerde. Hij zou weleens een van de laatste voorzitters kunnen zijn van Cedris, de koepelorganisatie van sociale werkbedrijven, die werk bieden aan mensen met een handicap. Deze bedrijven vreesden in die tijd voor hun voortbestaan, door naderende bezuinigingen.

Waar Cohen wél aan dacht in 2013, anderhalf jaar na zijn vertrek uit de politiek, waren de bezoeken die hij als PvdA-leider had afgelegd aan sociale werkplaatsen. „Daar zag ik mensen helemaal gelukkig zijn met werk dat ik nog geen tien minuten zou willen volhouden. En ik zag hoe ontzettend mooi en belangrijk het is dat zij aan het werk zijn.”

Nu, acht jaar later, legt Cohen (74) zijn functie neer. En hij is zeker niet de laatste voorzitter: de sociale werkbedrijven bestaan nog. „Ondanks alle bezuinigingen zijn zij overeind gebleven, dat is knap.”

CV Politicus Job Cohen (1947) begon na zijn rechtenstudie een academische loopbaan. Voordat hij in 2001 burgemeester werd van Amsterdam, was hij voor de PvdA al Eerste Kamerlid (1995-’98) geweest en staatssecretaris van Onderwijs (1993-’94) en van Justitie (1998-2001). Onder zijn leiding werd de PvdA in 2010 de op een na grootste partij in de Tweede Kamer, met één zetel minder dan de VVD van Mark Rutte. Na twee jaar stopte hij als fractievoorzitter omdat de rol van oppositiepoliticus hem niet lag.

Toch is de dreiging niet verdwenen, vertelt Cohen op het kantoor van Cedris in Utrecht. Veel sociale werkbedrijven – meestal bestuurd door gemeenten – zien hun inkomsten jaar na jaar terugvallen, als gevolg van bezuinigingen. „Als dit zo doorgaat, vallen er alsnog bedrijven om”, vreest hij. „Of gemeenten moeten steeds bijspringen door extra geld te vinden.”

Financiële nood

De bezuinigingen begonnen met de invoering van de Participatiewet, in 2015, door het kabinet-Rutte II. Het idee achter die wet is dat gehandicapten in principe in reguliere banen werken – tenzij dat echt niet kan.

Het merendeel van de gehandicapte werknemers mag sindsdien niet meer worden geplaatst in een traditionele socialewerkplaatsbaan, veelal binnen de muren van dat sociale werkbedrijf zelf. Wie al zo’n baan had, mocht die houden.

Hierdoor zijn de bijna honderd sociale werkbedrijven anders gaan werken, zegt Cohen. Al vóórdat die wet in werking trad, zijn ze deze mensen vaker gaan begeleiden naar een ‘gewone’ baan. Zo hebben de sociale werkbedrijven zichzelf opnieuw uitgevonden. Sindsdien noemen ze zichzelf liever sociale ontwikkelbedrijven.

Maar voor gehandicapten die sinds de nieuwe wet binnenkomen, krijgen de sociale ontwikkelbedrijven veel minder subsidie dan voor die oude groep, die steeds kleiner wordt. „Van de oorspronkelijke groep is nog zo’n 65 procent over”, zegt Cohen. De rest is met pensioen gegaan of overleden. En hoe verder die groep slinkt, zegt hij, groter de financiële nood van de sociale ontwikkelbedrijven.

De groep mensen die zij nu begeleiden is divers: veelal zijn het mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, maar tegenwoordig gaat het bijvoorbeeld ook om statushouders die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Als er niet meer geld bijkomt, zegt Cohen, „ben ik bang dat het allemaal in elkaar dondert”.

Gemeenten en UWV begeleiden deze mensen ook. Waarom moeten sociale ontwikkelbedrijven blijven bestaan?

„Dat hoeft ook niet, als die goede begeleiding er maar is. Je ziet wel dat sociale ontwikkelbedrijven daar veel kennis over hebben opgebouwd. Zij weten hoe ze mensen die al lang buiten de arbeidsmarkt hebben gestaan weer werkfit kunnen maken. En ze zijn heel goed in job carving: hoe kun je een baan creëren voor iemand die precies past bij wat diegene wél kan.”

Heeft u geprobeerd de bezuinigingen te voorkomen? Toen u aantrad, werd de Participatiewet ontworpen door uw partijgenoten, minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

„Ik weet niet of we daar zo ontzettend mee bezig waren. We moesten hier toen ook voor onszelf bedenken: hoe gaan wij de zaken nu aanpakken? Dus ik denk dat ik dit toen niet zo hard tegen hen gezegd heb.”

Dat verbaast me. Dit waren twee bewindslieden die u goed kende.

„Maar ja, er lag ook al een regeerakkoord dat betrekkelijk heftig was.”

Zijn woordvoerder breekt in: „Je hebt in die periode wel veel contact gehad met Klijnsma.”

„Ja”, zegt Cohen. „Maar goed, zij zat ook tegen die bezuinigingen aan te hikken. Ze kon je dan ontzettend lief aankijken en dan… Ja, dan snap je het ook wel weer.”

Wat snapt u dan?

„Je kunt niet zoveel. Zij is ook gebonden aan de afspraken die gemaakt zijn. Die waren keihard, op alle mogelijke terreinen.”

Dat lijkt me frustrerend.

„Ja, dat is het ook. Maar ja… wat niet kan, dat kan niet.”

De basisgedachte van de Participatiewet vond Cohen niet eens verkeerd. Een gehandicapte die vroeger in een sociale werkplaats kwam werken, bleef daar veelal tot aan zijn of haar pensioen. Dat er nu meer moeite wordt gedaan om hen naar een reguliere baan te begeleiden, noemt hij „winst”, omdat zij zo meer mee kunnen doen in de samenleving.

Werk geeft zin. Het is voor mensen ongelooflijk belangrijk dat ze fluitend naar huis gaan

Maar de praktijk valt tegen, ziet Cohen. Hij verwijst naar een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat constateerde in 2019 dat gehandicapten die vroeger in aanmerking zouden komen voor een baan bij een sociale werkplaats, veel moeilijker aan het werk komen sinds de invoering van de Participatiewet.

Voor Cohen is het duidelijk: de sociale ontwikkelbedrijven kunnen helpen. Zij zouden veel meer gehandicapten naar een baan in het bedrijfsleven kunnen begeleiden dan ze nu doen. „Wij zouden volgend jaar tienduizend banen kunnen invullen.” Daar is wel extra personeel voor nodig, en dus ook meer geld. Zo’n 80 tot 100 miljoen euro, verwacht Cohen.

De hele publieke sector wil meer geld. Hoe overtuigt u een nieuw kabinet om uw wens in te willigen?

„Dit geld levert – daar kun je vergif op innemen – weer geld op. Meer belastinginkomsten, minder schulden. Zij zullen een gezonder leven leiden, niet meer achter de geraniums zitten of op straat kattenkwaad uithalen. In de sfeer van gezondheid, justitie en belastingen kun je hier geld mee besparen.

„Maar belangrijker vind ik de waarde van werk. Werk geeft zin. Het is voor mensen ongelooflijk belangrijk dat ze fluitend naar huis gaan – van goh, ik heb mijn bijdrage geleverd, ik heb een goede dag gehad. Dat is zó belangrijk.”

Heeft u meer wensen dan geld?

„Zeker. Het is vooral belangrijk dat er in het hele land een publieke infrastructuur is om mensen te helpen die niet zelfstandig aan het werk komen. En het zou ook helpen als het voor werkgevers makkelijker wordt om deze mensen in dienst te nemen. In de Tweede Kamer ligt nog een wetsvoorstel te wachten van het demissionaire kabinet dat hierbij zou helpen.”

Waarom stopt u nu als voorzitter?

„De eerste reden is dat mijn twee termijnen van vier jaar erop zitten. En, nou… ik ben ook 74 en mijn geheugen is niet meer wat het was. Ik moet soms al zoeken naar woorden. Ik moet gewoon wat minder gaan doen.”

Cohen zal niet lang doorgaan in het toezichtsorgaan van de hoofdstedelijke openbare bibliotheek en als voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei Comité. Zo blijft er meer tijd over om te fietsen, wandelen en lezen. Waarin hij wel actief blijft, is de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. Hij glimlacht: „Dat past ook keurig bij mijn leeftijd.”

