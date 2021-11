Ja, er zijn klappen uitgedeeld, maar ze ontkennen allemaal Carlo te hebben aangevallen

Vijf jonge mannen – gekapte haren, fris geschoren nekken, strakke scheidingen, een beetje gel – zitten tegenover de rechters in de zittingszaal in Lelystad. Ze hebben zich misdragen, die nacht op Mallorca, geven ze toe. „Dit had nooit mogen gebeuren”, zegt Kaan B. (18), „ik had weg moeten lopen.” Sanil B. (19), gekleed in een aansluitend donkergroen overhemd, schudt zijn hoofd: „Het is niet te beseffen hoe heftig dit is”, zegt hij. „We hebben een heel leuke week gehad. Maar een onschuldige uitgaansruzie is ontploft tot een grote chaos.”

In een „adrenaline-rush” braken na een eerste gevecht ook nog andere ruzies uit, zegt de donkerblonde Daan van S. (18). En Hein B., lang en rossig, in een grote grijze trui, „kwam er later pas tussen”, was bang, daarom schopte hij „iemand” tegen het bovenlichaam.

Alle vijf hebben ze de afgelopen maanden vastgezeten, in afwachting van deze proformazitting, waarin wordt beslist dat Kaan B. en Daan van S. de inhoudelijke behandeling, die pas in 2022 begint, thuis af mogen wachten. Sanil B., Hein B. en Mees T. blijven vastzitten. Zij worden door het Openbaar Ministerie verdacht van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman uit Waddinxveen. Daarnaast worden ze alle vijf verdacht van een poging tot doodslag en verdachten Sanil B. en Mees T. worden óók verdacht van een tweede poging doodslag. Ja, er zijn klappen uitgedeeld, maar ze ontkennen allemaal dat ze Heuvelman hebben aangevallen. „Ik heb geen idee wat er gebeurd is met Carlo”, zegt Mees T. (18). „Ik heb het gewoon niet meegemaakt.”

De voorzitter van de rechtbank vraagt aan Daan van S. of het klopt, dat ze euforisch waren toen ze terug naar hun verblijf liepen. Of het klopt dat ze „we hebben gewonnen” riepen?

„Je bent blij dat je zonder schade bent weggelopen”, zegt S. „Als je ziet wat de gevolgen zijn, kun je daar niet meer blij om zijn.”

Veel onduidelijk

Het onderzoek naar de geweldplegingen is nog in volle gang. Hoewel zestig getuigenverklaringen zijn afgelegd en er van sommige incidenten die nacht videobeelden zijn, is er veel nog niet duidelijk. Het OM loofde eerder deze maand nog 15.000 euro uit voor de gouden tip, maar dat heeft nog nergens toe geleid.

De voorzitter zet uiteen wat wél bekend is. Op de avond van 13 juli gaat de groep uit Hilversum uit. De boulevard van El Arenal is opgedeeld in Nederlandse, Duitse, en Engelse cafés. Een deel gaat naar het Nederlandse café De Zaak. Een ander deel zit een eindje verderop in The Pub. Er wordt vanwege coronamaatregelen een beperkt aantal mensen toegelaten. Op sommige plekken mag je alleen zitten, en zijn eigenaren die een minimum bedrag aan drank per uur in rekening brengen. Om twee uur moet alles dicht.

In De Zaak ontstaat „gedoe” tussen de Hilversum-groep en een ander groepje Nederlandse jongeren uit de buurt van Heerhugowaard. „Stoelen worden ingepikt en afgepakt”, zegt Hoekstra. „De eigenaar zet een paar mensen buiten de deur. Zij blijven buiten wachten.”

Gebeld

Vanuit de leden van Hilversum-groep wordt gebeld naar leden in de pub „omdat kennelijk een confrontatie wordt verwacht als ze De Zaak verlaten”. Voor De Zaak ontstaat het eerste gevecht, van een deel daarvan zijn beelden. Door leden van de groep uit Heerhugowaard is aangifte gedaan van mishandeling: een gebroken neus, en gebroken duim, nekletsel bij een vrouw die tussenbeide probeerde te komen.

Een van die slachtoffers zegt nog te zijn geslagen en geschopt terwijl hij op de grond lag. Dat is de eerste poging tot doodslag waarvan Sanil, Mees, Kaan en Daan worden verdacht. Daarna loopt de groep terug naar de pub, die gesloten is. Een lid van de groep wordt daar nog vastgehouden, omdat hij de rekening van 800 à 1.000 euro niet alleen kan betalen. Andere leden rekenen af. Een groot aantal mensen blijft op boulevard hangen, ook voor café de BierExpress. Daar is een groep mannen uit Waddinxveen, onder wie ook Carlo Heuvelman. Volgens de voorzitter van de rechtbank is een van de leden van die groep boos.

„Er is iets met de rekening, hij slaat tegen rolluiken. Vrienden proberen hem te kalmeren.” De groep uit Hilversum komt langs, er volgens opmerkingen over en weer, er zou zijn gespuugd. „Het loopt uit op een vechtpartij tussen Hilversum-groep-leden en Waddinxveen. Een man raakt buiten westen, de beelden daarvan worden via website GeenStijl verspreid. Even verderop belandt Carlo op de grond. Hij is ernstig gewond aan zijn hoofd en overlijdt later. Daar zijn geen beelden van, maar er zijn wel getuigen die hebben verklaard.

Het gros van de verdachten was net begonnen aan een hbo-studie of staat op het punt eraan te beginnen. Ze komen uit stabiele gezinnen, zeggen hun advocaten. Alleen bij Mees T. is het risico op een terugval volgens de reclassering groot, omdat hij volgens de voorzitter „een gemakkelijke houding ten opzichte van geweld” heeft.

„Niemand weet wie er heeft nagetrapt”, schrijft Sanil B. na het geweld in een WhatsAppje. Op zijn schoen is dna gevonden van Heuvelman. Hoe komt dat daar, wil de voorzitter weten. „Die uitleg laat ik aan mijn advocaat over”, zegt Sanil B.

Getuigen verklaren dat ze hebben gezien dat Carlo tegen het hoofd wordt getrapt, maar er zijn ook mensen die hem met zijn achterhoofd op een stoep hebben zien vallen. Als dat de doodsoorzaak is, kan het misdrijf ook „mishandeling met de dood tot gevolg zijn”, zegt Sanil B.’s advocaat Peter Plasman. „Voor de nabestaanden van Carlo maakt dat niets uit, maar voor de zaak wel.”

‘Onbevredigend’

De nabestaanden van Carlo volgen de zaak via een video-verbinding op een andere locatie. Wat er wordt verklaard is „onbevredigend”, zegt hun advocaat Bosch. Op de publieke tribune boven de rechtszaal zit veel familie van de verdachten. Mees T. stuurt een handkus, als hij binnenkomt. Volgens zijn advocaat is hij degene die besloot eerder naar huis te gaan dan gepland. „Omdat hij wist dat het goed mis was”, zegt zijn advocaat S. Hof.

Van drie andere verdachten van het geweld op Mallorca is de rechtszaak nog niet begonnen. Een zesde man uit Hilversum zit niet meer in voorlopige hechtenis, maar wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood en van een poging tot doodslag. Daarnaast worden hij en een zevende en achtste man verdacht van het plegen van openlijk geweld op de boulevard van El Arenal. Tijdens de proformazitting worden alleen de zaken van de vijf verdachten behandeld die in voorarrest zitten.

„Veel verdachten laten niet het achterste van hun tong zien”, zegt de officier van justitie bestraffend. „Door niet te getuigen, trekken zij een wissel op hun verdere leven.” Even later citeert de officier een gezegde. „In de rechtszaal van het geweten is er altijd zitting.” In andere woorden: „Voor jezelf zul je altijd weten wat de waarheid is, en wat anderen van jou weten. Het zal je blijven achtervolgen.”