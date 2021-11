Iraanse burgerrechtenactivist Narges Mohammadi gearresteerd

De Iraanse burgerrechtenactivist Narges Mohammadi is dinsdag gearresteerd in Karaj, een stad net buiten Teheran. Dat meldt haar echtgenoot Taghi Rahmani op Twitter, en schrijft website HRANA, een nieuwsplatform dat publiceert over burgerrechtenactivisten in Iran. Mohammadi sprak zich uit tegen onder meer de doodstraf in Iran en voor de hervorming van het islamitische regime in het land.

Mohammadi was dinsdag aanwezig bij de herdenking van een slachtoffer van het geweld bij een reeks protesten in Iran in november 2019. Duizenden mensen gingen toen de straat op omdat het regime besloot de benzineprijs te verhogen na economische sancties van de Verenigde Staten. De herdenking werd volgens HRANA „gewelddadig” toen Iraanse agenten zich erin gingen mengen. Mohammadi werd vervolgens gearresteerd.

Haar echtgenoot, de eveneens hervormingsgezinde Iraanse journalist Taghi Rahmani, zegt dat ze vast wordt gehouden in de Evingevangenis in Teheran. Daar zou ze beledigd en geslagen zijn, schrijft hij. „Omdat we geen telefonisch contact meer mogen hebben, weten we niet hoe het met haar gaat.”

Mohammadi zat eerder vast in de Evingevangenis. In 2015 werd ze gearresteerd en veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor het opzetten van een illegale groepering, het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en voor het verspreiden van propaganda. Tijdens haar gevangenschap ging Mohammadi samen met medegevangene en journalist Nazanin Zaghari-Ratcliffe in hongerstaking, omdat ze geen toegang kregen tot zorg.

In oktober 2020 werd Mohammadi plotseling vrijgelaten, maar afgelopen zomer werd ze opnieuw veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf en tachtig zweepslagen voor onder meer laster tegen het Iraanse regime. „De hervormingsgezinden binnen het Iraanse regime zijn op een dood spoor beland”, zei ze in een gesprek met NRC in juni. „En het islamitische regime heeft geen potentieel voor welke hervormingen dan ook”.

