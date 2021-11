‘Ik ga leven’ van Lale Gül wint NS Publieksprijs

De autobiografische debuutroman Ik ga leven van Lale Gül is de winnaar van de NS Publieksprijs, de populariteitsprijs van de Nederlandse boekenbranche. Het boek van de 24-jarige schrijfster won met 32 procent van de ruim 210.000 uitgebrachte stemmen, zo werd woensdagavond bekendgemaakt in het tv-programma M. Gül is de jongste winnaar in de geschiedenis van de NS Publieksprijs. Er werden dit jaar ruim 50.000 stemmen meer uitgebracht dan vorig jaar.

Conservatief-islamitische regels

In Güls boek ontworstelt hoofdpersoon Büsra zich aan het Turkse milieu van haar jeugd in Amsterdam-West, waarin conservatief-islamitische regels gelden die haar vrijheid beknotten. De roman verscheen begin dit jaar en werd vrijwel meteen een bestseller. Inmiddels zijn meer dan 200.000 exemplaren van Ik ga leven verkocht.

Het succes van de roman – die door recensenten enigszins lauw werd ontvangen – is mede bepaald door de ophef die veroorzaakt werd door het autobiografische en islamkritische karakter van haar verhaal, en de woeste branie waarmee ze de conservatieve Turks-Nederlandse gemeenschap beschreef. Gül kreeg daar kritiek op, verliet na ruzies haar ouderlijk huis en ontving doodsbedreigingen, waarna ze moest onderduiken. Een 19-jarige man, die haar dit voorjaar herhaaldelijk bedreigde, werd in september veroordeeld tot een jaar jeugddetentie.

Populairste boek

De NS Publieksprijs bestaat uit een bedrag van 7.500 euro, een eersteklas-treinjaarkaart en een sculptuur en wordt jaarlijks uitgereikt aan het populairste boek volgens een internetstemming. Ik ga leven nam het op tegen vijf andere Nederlandse boeken die het afgelopen jaar de bestsellerlijsten domineerden: de thriller Bonuskind van Saskia Noort, de showbizzbiografieën Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, Martien van Jan Dijkgraaf, de coronakomedie Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en de autobiografie Wen er maar aan van Maike Meijer.

Correctie (17 november 2021): In een eerdere versie stond ten onrechte dat Gül de eerste debutant was die de prijs ontving, maar dat was Kluun (in 2006). Hierboven is dat aangepast.