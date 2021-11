Helemaal leeg, na een bloedstollend saaie wedstrijd

Uiteindelijk werd zelfs Murphy verslagen, zei commentator Frank Snoeks na Nederland-Noorwegen. Al bij de voorbeschouwingen was duidelijk hoe diep Nederland onder de indruk was van de rij tegenslagen die Oranje in een paar dagen te verstouwen had gekregen. De goals van Montenegro, de hamstring van De Vrij, het spiertje van Bijlow en tot overmaat van ramp het breukje in de heup van Louis van Gaal.

Het gaf dinsdag een extra dimensie aan de voorbeschouwing in M, waar Henk Spaan stelde dat de bondscoach helse pijnen moest lijden, maar dat al te robuuste pijnstillers de visie van de coach konden vertroebelen. „Kies je voor de pijn of voor de wazigheid? Ik zou kiezen voor de pijn.” Intussen ging M met een zoutvat langs drie generaties voetbalwonden in een compilatie van traumatische uitschakelingen. Daar kwam de voorzet ven Eric Gerets weer aangezeild richting Georges Grün – nee! 35 jaar, 11 maanden en 26 dagen na dato kon ik nog net mijn hoofd afwenden, maar ik hoorde Theo Reitsma weer zeggen: „Tjonge, tjonge, tjonge. Alles is kapot.”

De matte toon van de commentator in 1985 zette zich voort in de studio waar analist Rafael van der Vaart anno 2021 toonloos zei: „Natuurlijk gaan we uit van de winst.” Die winst moest worden behaald in wat Tom Egbers een „heel erg lege” Kuip noemde. Het klopte. Het stadion dat zo weergaloos kan kolken, bleek leeg van een grote troosteloosheid.

Juichpoppen

Op deze lege bak daalde deze novemberavond een motregen neer die de dappersten van de straat veegt. De metershoge opblaas-juichpoppen schoten zielloos de lucht in toen de spelers het veld betraden. Er werden rookmachines aangezet, wat het alleen maar erger maakte. Pas tijdens de wedstrijd bood de leegte wat extra’s: meeluisteren met de spelers die elkaar bleken te coachen zoals dat in de onderbond gebeurt. Geen knijpen, pressen of opendraaien, maar „Lopen! Lopen!” (tegen Steven Bergwijn) of een woedend „Hierheen!” (Van Dijk tegen De Ligt).

Het was een bloedstollend saaie wedstrijd. Na een halfuur zei Frank Snoeks ‘Qatarstrofe’. Voorbarig, maar het was misschien goed om alvast aan het idee te wennen. De regie hield het keurig bij wanneer Van Gaal vanuit zijn skybox met de assistenten op de bank belde. De oude meester klassiek met de telefoon aan het oor, Henk Fräser met oortjes in. „Telefoon voor de heer Fräser”, grapte Snoeks – maar al snel durfde ook de commentator de nar niet meer uit te hangen.

Naar adem happende zalm

De Qatarstrofe werd afgewend, althans vanuit het oogpunt van de KNVB. Voor de mensenrechten heeft de Qatarstrofe zich allang voltrokken. Na afloop weidde Louis van Gaal zeer lang uit over een reünie van de ALO (de Academie voor Lichamelijke Opvoeding) waar hij bij het polsstokhoogspringen naast de kussens was beland en zijn enkel had gebroken. Even vreesde ik dat hij in weerwil van Henk Spaans aanwijzingen toch te veel pijnstillers had genomen. De coach herpakte zich door verslaggever Jeroen Stekelenburg erover te onderhouden dat in de laatste vijf minuten – toen de Noren spartelden als een naar adem happende zalm op de bodem van een lege kuip – het systeem 5-3-2 was gespeeld. „Had je dat niet gezien?”

Het mooiste moment van de avond was een zijlijninterview met Memphis Depay, die wezenloos de camera in staarde nadat hij de beelden van de tweede goal had gezien, een snelle counter na een corner. „Ik dacht aan Turkije-uit. Dat was precies andersom. Toen scoorden zij na een corner van ons.” Zo vol zat het hoofd van de voetballer nog. Nu zei hij: „Ik ben helemaal leeg.” Memphis wreef nog een keer over zijn voorhoofd en zijn gezicht en zuchtte als Atlas die het gewicht van de wereld even van zijn schouders kon halen en de bol in het natte gras van de Kuip kon leggen.