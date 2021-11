Harry Muskee was de blues zelve

Podcastmaker Roy van Gool van RTV Drenthe heeft Harry nooit ontmoet. Harry. Zijn achternaam hoeft er in Drenthe eigenlijk niet bij. Van Gool heeft hem één keer zien optreden, als kind, maar toen had hij meer oog voor de gitaar van Harry’s gitarist Erwin Java. Hij verontschuldigt zich er postuum voor. Postuum, want Harry is dood, al tien jaar. Leverkanker natuurlijk, zoals het een blueszanger betaamt. Harry was de allergrootste blueszanger die Nederland ooit gekend heeft. Zijn achternaam, voor de volledigheid: Muskee. Zijn vrienden en zijn vrouw zijn nog onder ons. Zij schetsen Harry in zes afleveringen van 25 minuten. Harry was oer-Drents, had een hekel aan het buitenland en weigerde muziek te spelen die volgens de mensen die er verstand van hadden goed zou verkopen. Harry was de blues zelve.

Hij zong vroeg in de jaren zestig in een bandje. Gitaar en contrabas had hij wel eens geprobeerd, daar had hij niet zo'n aanleg voor, zingen lag hem beter. The Rocking Strings, heette dat bandje. Harry's Jeugdvriend Rudy Leukfeldt hoorde ze spelen in Assen. Gitarist Eelco Gelling vroeg hem na afloop wat hij ervan vond. „Nou, het was niks”, zei Leukfeldt. „Ik vond er niet veel aan. Kijk nou es hoe hij op het podium staat man, hij ziet er uit alsof hij net zijn laatste krant van zijn krantenronde door de brievenbus heeft gegooid.” Ja, dat zag Leukfeldt toch verkeerd. Want vlak daarna richtte Harry het bandje op waarmee hij zou doorbreken, en hoe.

Cuby was de hond van Harry’s buren, ‘Blizzards’ was een willekeurig woord uit het woordenboek dat goed klonk, dus de bandnaam werd Cuby + Blizzards. Met Harry als frontman en zanger. Het debuutalbum Desolation uit 1966 sloeg in als een bom. Johan Derksen, die decennia later Harry's manager zou worden, werd totaal omvergeblazen. Hij verloor op slag zijn interesse in alle andere Nederlandse beatbands. Na het verschijnen van de eerste plaat begon een tijd vol optredens, ruzies, wisselingen in de band en dronkenschappen. Op een dag, laat jaren zestig hadden ze in Groningen gespeeld. Ze vlogen van Eelde naar Schiphol om snel in Amsterdam te kunnen zijn. Pianist Herman Brood was ongelofelijk dronken. Ze stonden in de aankomsthal op Schiphol. Iemand zei: „Dat ging wel lekker, dat vliegen”. „Wat?” zei Herman, „hebben we al gevlogen?”

Zo rijgen de oude muzikantenanekdotes zich aaneen. Je krijgt vanzelf zin in veel bier en het beluisteren van het hele oeuvre van Harry, met als een van de hoogtepunten ‘More than I could ask for’, dat hij voor zijn vrouw Douwina schreef.