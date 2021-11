Haags cultuurcomplex Amare gaat open maar is nog niet af

Amare, het cultuurcomplex in Den Haag dat dit weekend officieel opent, is nog niet af. Dat bevestigt directeur Jan Zoet na vragen van NRC. Volgens Zoet is vertraging „onontkoombaar bij dergelijke grote projecten”, en gaat het om „details die voor het publiek niet merkbaar zijn”.

De komende maanden zullen nog gebruikt moeten worden voordat Amare „volledig functioneert”. De ‘inspeelperiode’, die in september inging nadat de oplevering meerdere keren was uitgesteld, zal daarom worden verlengd. Over welke onderdelen van de programmering wel of geen doorgang kunnen vinden, wordt nog overlegd. Ook de wethouders en de raad van toezicht zijn ingelicht.

Vanwege de coronamaatregelen vindt het openingsfestival dit weekend al in afgeslankte vorm plaats.

Lees ook de recensie van het gebouw: ‘Haags publiek krijgt met Amare een briljant gotisch cultuurpaleis’

In een interne mail, in bezit van NRC, wordt gesproken over een mogelijk „sterk gereduceerd programma”. Daarvan is volgens Zoet geen sprake. De voorstellingen van de vaste bewoners, het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater gaan „behoudens corona volop door”, zegt Joost Poort van het NDT. Het Koninklijk Conservatorium verhuist pas in de kerstvakantie naar Amare.

Bouwproblemen

Over de bouw van het cultuurcomplex is al twintig jaar veel te doen. Den Haag besloot begin deze eeuw dat de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater niet voldeden, en dat er een nieuw gebouw moest komen aan het Spuiplein. Aanvankelijk vertraagde het politieke proces de komst, daarna kampte de bouw zelf met problemen. De kosten, oorspronkelijk vastgelegd op 177,4 miljoen euro, liepen op tot 223,3 miljoen euro.

De oplevering werd ook een aantal maal uitgesteld, in juni bleken er nog duizenden ‘restpunten’ te zijn die moesten worden opgelost. Dat leek te zijn gelukt: in september begon een ‘inspeelperiode’, waarin op kleine schaal voorstellingen werd gegeven. „We hebben moeten vaststellen dat de tijd om alles klaar te hebben aan de krappe kant was”, zegt Zoet nu.

Werkdruk

Uit de interne mail blijk dat medewerkers hun zorgen hebben geuit over „de werkdruk, de veiligheid en de kwaliteit van het functioneren van onze organisatie”. Die zorgen zouden het gevolg zijn van de korte tijd tussen moment van oplevering en opening.

Volgens Zoet zijn de randvoorwaarden voor voorstellingen op orde, maar is „Amare op een aantal punten niet waar we moeten zijn, en dat heeft gevolgen voor onze organisatie”. Hij zegt: „Het lijkt af te zijn, maar als je het in gebruik neemt, blijkt het nog niet in orde”. Als voorbeeld noemt hij de zaalverlichting, die „aan- en uitgaat terwijl dat niet de bedoeling is” en de temperatuurregeling.

De Haagse wethouders Stadsontwikkeling en Cultuur zeggen op de hoogte te zijn. „Over de impact hiervan en de mogelijke oplossingen zullen we uiteraard overleggen.”

Lees ook een gesprek met de directeur en de wethouder Cultuur