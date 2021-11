Georges Braque, de ontembare revolutionair van het kubisme

Het is een van de spannendste episoden uit de Westerse kunstgeschiedenis. In de herfst van 1908 ontwikkelde zich in Parijs een intense vriendschap tussen Georges Braque (1882-1963) en Pablo Picasso (1881-1973). Braque had een atelier aan de voet van Montmartre, op een steenworp afstand van Bateau Lavoir, het ateliergebouw waar Picasso huisde. Vijf jaar lang bezochten de jonge schilders elkaar iedere dag en discussieerden ze tot diep in de nacht over hun werk. „Musea interesseerden ons niet meer”, zou Braque later zeggen. „We waren twee bergbeklimmers, met elkaar verbonden door een touw.” Ze vonden samen het kubisme uit, de revolutie in de schilderkunst die het einde betekendevan het schilderij als een venster op de zichtbare werkelijkheid.

Door een compositie vanuit meerdere gezichtspunten en een fragmentatie van vormen werd het schilderij als weergave van de wereld opengebroken. Een vroeg voorbeeld is De Bomen van Braque, (1908, 73 x 60 cm). In de haaks op elkaar gezette kleurvlakken met schaduwarceringen en de gereduceerde kleurtonen van groen, grijs en oker is de invloed van Cézanne te herkennen. Horizon en natuurlijk licht zijn verdwenen. De transparante vlakken glijden in elkaar, in een sterk gecentraliseerde compositie, met een ovaalvormige, bezielde werveling van vormen rond een leeg midden.

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam een abrupt einde aan de vriendschap. Anders dan Picasso uit het neutrale Spanje werd de Fransman Braque naar het front geroepen. Hij raakte in 1915 bij de Somme ernstig gewond aan het hoofd en keerde pas in 1917 terug naar Parijs, waar hij geleidelijk het kunstenaarschap weer oppakte. Tot aan zijn dood zou Braque de erfenis van het kubisme verder uitdiepen.

Georges Braque in zijn atelier, 1910 Foto Getty Images/ Photo 12

Tegendelen

Van de samenwerking tussen Braque en Picasso zijn geen documenten, brieven of dagboekaantekeningen bewaard gebleven. Er is veel gespeculeerd over wie bij deze ‘bergbeklimming’ de leiding had. De karakterverschillen tussen de twee kunstenaars waren groot. Braque verwerkte nooit autobiografische details in zijn schilderijen en behalve dat hij verschillende muziekinstrumenten bespeelde, goed kon dansen en hield van boksen, is er over zijn privéleven vrijwel niets bekend. Sinds 1911 was hij samen met zijn levenspartner Marcelle Lapré. Zelfportretten maakte Braque niet en als hij figuren schilderde waren dit geen herkenbare personen. Hij benaderde zijn schilderkunst op een methodische manier.

Picasso, die in zijn eigen woorden eerder geïnteresseerd was in „magisch denken”, was in bijna alles het tegendeel. Hij was onverzadigbaar in het experimenteren; de kunstwereld keek naar Picasso voor de volgende stap in de vernieuwing van de kunst.

De schrijver en dichter Guillaume Apollinaire schreef al heel vroeg over Braque, maar niet op een erg gunstige manier: Braque was, in vergelijking met Picasso, een „tamme revolutionair” die vernieuwende kunst behapbaar maakte voor een bourgeois publiek. Ook de schrijfster Gertrude Stein, bevriend met Picasso, schreef op een denigrerende toon over Braque.

Voor Georges Braque was schilderen in de eerste plaats iets intuïtiefs en fysieks

Georges Braque, Les Arbres (1908) Foto SMK, Kopenhagen

Beslissende stappen

Pas tegen het einde van de 20ste eeuw zou het oeuvre van Braque, het vroege én het late werk, de waardering krijgen die het verdient. Bij zijn afscheid in 1984 exposeerde Stedelijk Museum-directeur Edy Wilde imposante late stillevens van Braque. En in 1989 toonde William Rubin met zijn kunsthistorische studie Pioneering Cubism aan dat niet Picasso, maar Braque steeds de beslissende stappen had gezet in de ontwikkeling van het kubisme. Over deze geschiedenis gaat de tentoonstelling van Braque in Düsseldorf, getiteld Uitvinder van het Kubisme. De expositie laat Braque’s ontwikkeling zien van fauvisme en analytisch kubisme via de ‘papiers collés’ naar het synthetisch kubisme, met in totaal ongeveer zestig schilderijen en werken op papier uit internationale verzamelingen.

Voor Braque was schilderkunst in de eerste plaats iets intuïtiefs en fysieks, reden waarom hij zich aangetrokken voelde tot het fauvisme, met zijn korte, felgekleurde, expressieve verfstreken. Gedurende anderhalf jaar, in 1906/07, maakte hij een koortsachtige ontwikkeling door, schilderend in de haven van Antwerpen en bij l’Estaque in Zuid-Frankrijk. Mooi is het vlakke Vlaamse landschap bezien door een venster, La Fenêtre sur l’Escaut, Anvers (46 x 38 cm), waarin de kortstondige invloed van Matisse te zien is. Later zou Braque zijn fauvistische werk beschouwen als „momentaan avontuur”.

Braque zag zichzelf als een anti-intellectueel, een ambachtsman „die werkt met materialen, niet met ideeën”. Voor hem was het kubisme geen systeem en ook interesseerde de uitvinding van een nieuwe stijl hem niet. Hij mengde zand, zaagsel en ijzerslijpsel met verf tot een dik impasto, vooral in de latere kubistische fase. De nieuwe ruimte van de schilderkunst zou in de verf, in het materiaal, gestalte krijgen.

Georges Braque, Piano et mandore, 1909-10 Foto Solomon R. Guggenheim Museum, New York

In 1912 zette Georges Braque een radicale stap die ook Picasso verraste. In een winkel voor schildermaterialen in Avignon zag hij papier bedrukt met een print van eikenhout en trompe l’oeil stucwerk. Hij knipte geometrische stukken uit het papier, plakte ze op doek en voegde met houtskool en krijt andere elementen toe. Twee van deze zeer kwetsbare werken, een stilleven van een gedekte tafel en een stilleven van een glas, een fles en een krant, zijn in Düsseldorf te zien. De papiers collés, waarvan hij er in totaal ruim vijftig zou maken, behoren tot de hoogtepunten in Braques oeuvre en in de 20e eeuwse kunst. Ze tonen botsende werelden en verschillende werkelijkheidsniveaus op één vlak. In Braques latere kubistische schilderijen, volgend op de papiers collés, vormen nep-hout, letters en woorden, abstracte getekende elementen, doorkijkjes naar een andere ruimte, samen een complex geheel dat alleen op het schilderij kan bestaan. Stap voor stap is de zichtbare werkelijkheid opgelost. Het schilderij niet langer een representatie van de werkelijkheid, terwijl het er toch mee verbonden blijft. Zoals Braque zei: „De schilder denkt in vormen en kleuren, het onderwerp is een poëtica.”

Beeldende kunst Braque 1906–1914, Uitvinder van het Kubisme, T/m 23 jan in Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsselfdorf. Inl: kunstsammlung.de ●●●●●