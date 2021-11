Segers: ik liet formatiedocumenten per ongeluk in trein liggen

VVD en CDA zijn eind september tot een proeve van een regeerakkoord gekomen. Dat schrijft de Volkskrant woensdag. Het dagblad kreeg drie stukken in handen nadat een lezer een documentenmap in een trein had gevonden. ChristenUnie-leider Gert Jan Segers schrijft op Twitter dat hij degene is die de map in de trein per ongeluk liet liggen. „Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry..”

gertjansegers Gert-Jan Segers Het stomste wat je kan overkomen.. Ik reis met de trein op en neer naar Den Haag. Dat is een fijne manier van reizen en gaat bijna altijd goed. Maar nu ging het een keer heel erg fout. Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry.. https://t.co/KM09oYqPPa 17 november 2021 @ 08:19 Volgen

Ingewijden zouden hebben bevestigd dat het stuk een rol speelt in de huidige formatieonderhandelingen — samen met ‘de aanzet voor een regeerakkoord’ die VVD en D66 in de zomer schreven, en wat later openbaar is gemaakt. Volgens de Volkskrant vond een lezer een beige map in een eersteklascoupé van een trein uit Den Haag. In die map zaten drie documenten: het regeerakkoord van VVD en D66, het geheime regeerakkoord van VVD en CDA en een migratieparagraaf van het „coalitieakkoord” van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Uit de het stuk van VVD en CDA komt naar voren dat de partijen recht wilden doen aan het verkiezingsprogramma van D66. VVD en CDA wilden fors ingrijpen in de woningmarkt: er werd onder meer ingezet op de afschaffing van de verhuurdersheffing en het bouwen van 1 miljoen nieuwe woningen, voornamelijk in het middensegment. Verder wilden de partijen ambitieuzer klimaatbeleid voeren dan de Europese Unie voorschrijft — er werd gemikt op een CO₂-reductie van 55 procent in 2030, terwijl de EU 52 procent eist. Ook werd gepleit voor een minister voor Europese Zaken.

Impasse

Om Nederland uit de stikstofcrisis te slepen, werd een miljardenfonds voorgesteld. Zo’n 14 tot 19 miljard euro extra moet de uitkoop of verplaatsing van de meest belastende boerenbedrijven mogelijk maken. Net als in het document van VVD en D66 werd niet ingegaan op medisch-ethische kwesties. Volgens de Volkskrant wordt dat punt mogelijk overgelaten aan D66 en ChristenUnie.

Hoewel VVD en CDA het bestaan van het stuk niet ontkennen, verschillen de meningen over de totstandkoming ervan. De partijen zeggen tegen de Volkskrant dat het stuk op verzoek van informateur Johan Remkes (VVD) is geschreven, maar zijn woordvoerder beweert dat VVD en CDA het stuk op eigen initiatief hebben opgesteld.

VVD en D66 werkten afgelopen zomer aan een aanzet voor een regeerakkoord, in een poging om de patstelling in de formatie te doorbreken. CDA, PvdA en GroenLinks werkten mee aan het stuk. Dat aanvankelijk geheime document werd begin september openbaar gemaakt, maar de gewenste doorbraak werd niet bereikt.