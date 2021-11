De Staat is eruit: grimmige muziek is rood, dansbare geel, gevoelige blauw

Het is ongeveer tijd voor een nieuw album van De Staat. De Nederlandse pioniers van de vermenging van stramme rock en luchtige disco maakten in vijftien jaar vijf albums. Nummer zes stond in de planning.

Maar dat album komt er niet. De Staat heeft anderhalf jaar gewerkt, schreef tientallen songs, en besloot uiteindelijk dat het vanaf nu anders gaat.

Op een herfstige middag houdt voorman Torre Florim (1985, Nijmegen) kantoor in de voormalige popzaal Doornroosje, in de binnenstad van Nijmegen. Hier, in een zwart geverfde ruimte met bovenlichten, heeft De Staat zijn hoofdkwartier. Florim zet thee, gaat zitten op de luie bank en begint te vertellen wat ons, de luisteraars, te wachten staat. Dat is behalve het nieuwe, enigszins geheimzinnige plan, ook een serie optredens vanaf februari, in Nederland en de rest van Europa.

De rockband van weleer, begonnen in 2007, heeft zich ontwikkeld tot een experimenteel gezelschap, zowel muzikaal als in de presentatie. Bij hun ambitieuze optredens bieden de strak geweven nummers vaak een straffe schwung, terwijl het publiek wordt aangevuurd door Florims barse voordracht. Er is steeds meer aandacht voor het visuele: de concerten kregen een strakke vormgeving van licht en led-schermen, of, zoals op Lowlands 2019, met catwalks vanuit het plafond, en liften waarop Florim uit het podium omhoog kwam.

Na Lowlands en een daaropvolgende concertreeks, zou de band begin 2020 gaan werken aan een nieuwe collectie liedjes. Florim wilde naar Londen en Amerika, om met collega’s samen te schrijven. „Ik had behoefte om mijn brein te mengen met dat van anderen. Ik wilde de deuren open zetten.”

Er zijn niet veel muzikanten die zozeer de nadruk leggen op muzikale vernieuwing als Florim en zijn band. Het is alsof de schwung van hun muziek hem ook persoonlijk voortdrijft: voorwaarts, steeds op zoek naar nieuw terrein.

Routine is zijn schrikbeeld. Daarom nam Florim afscheid van de populaire ‘Witch Doctor’-act, een intermezzo in hun optreden waarbij hij staand temidden van een rondcirkelende groep fans, zijn tekst zong - zoals in de clip.

Daarom ook werd het maken van albums moeilijker, zegt hij. Want hij en zijn groepsleden maakten er al vijf. „In het begin viel er van alles te ontdekken. Maar na vijf albums zit je op een berg materiaal, het duurt steeds langer voor iets ontstaat dat zich onderscheidt. Ik was minder snel tevreden, merkte ik.”

De nieuwe nummers van De Staat zijn te beluisteren via destaat.net De volgende 3 songs verschijnen naar verwacht in februari.

Rood geel blauw

Toen ze begonnen te denken over nieuwe liedjes, begon ook de lockdown. Florim kon niet naar Londen en Amerika. „We schreven gewoon hier.” Ze maakten tientallen nummers, en, om eens iets anders uit te proberen, rubriceerden de liedjes naar stemming. Er waren drie stemmingen: grimmig, dansbaar, en gevoelig. Vervolgens gaf Florim elke stemming een kleurcode: grimmig is rood, dansbaar is geel, gevoelig is blauw. In de loop van anderhalf jaar, groeide de voorraad: er was een blauw ‘kastje’, een geel en een rood.

Na vijf albums zit je op een berg materiaal, het duurt steeds langer voor iets ontstaat dat zich onderscheidt

En toen kwam de volgende stap. De groep besloot voorlopig geen album te maken, vanaf nu distribueert ze de liedjes in porties van drie: een rood, een geel, een blauw. Vorige week verscheen het eerste trio, vanaf volgend jaar zal er regelmatig een nieuwe kleurcluster bij komen.

„Het kleuren-idee had ik al lang liggen”, zegt Florim. „Nu viel het op zijn plaats, door zijn flexibele aanpak. Vorige week brachten we drie liedjes uit, terwijl we de volgende drie nog aan het afmaken zijn. We kunnen inspelen op nieuwe inzichten, we kunnen bijstellen. Dat geeft een fris gevoel.”

Daarmee doorbreekt De Staat de vaste cyclus van de popindustrie: muzikanten maken elke twee jaar een album, gaan op tournee om het album onder de aandacht te brengen en hopen ondertussen op een prijs of ‘album van het jaar’-trofee. Dit patroon werd afgeschaft.

In 2022 zullen de rode, gele en blauwe kastjes almaar voller raken. „We weten nog niet waar het toe leidt.” Hij kijkt tevreden. „Over een jaar zien we wat we gemaakt hebben, en hoe het publiek erop reageert. Het is een levend proces.”

De eerste drie nummers zijn ‘Look At Me’ (rood), ‘Numbers Up’ (geel) en ‘What Goes, Let Go’ (blauw). Het eerste nummer is agressief, het tweede dansbaar, het derde beschouwelijk. Al bij deze portie, bleek het voordeel van de nieuwe werkwijze, aldus Florim. „Het blauwe ‘What Goes, Let Go’ had niet op een Staat-album gepast. Te intiem, te afwijkend. Maar nu kan het, op zichzelf staand.”

‘What Goes, Let Go’ is een zich traag ontvouwend nummer met een transparant couplet en een huiveringwekkend refrein waarin Florim een hoge falset laat ontkrullen in een tekst over liefde, verlies en acceptatie: ‘What goes, let go…’. Niet eerder wijdde hij zich aan deze kwetsbare onderwerpen, zegt hij. „De intieme woorden vereisten een andere manier van zingen. Ik heb extra aandacht en diepte in mijn zang gelegd.”

Het is geweldig wat wij doen, maar je kunt het ook triest vinden. Of een combinatie daarvan

Ouder worden

Voor Florim blijkt het denken in kleur al vanzelfsprekend. „Een liedje kan natuurlijk tegelijk melodieus en persoonlijk zijn, en een zware beat hebben. Is het dan geel of blauw?” Hij lacht. „Dan hak ik de knoop door.” De drie categorieën leiden tot andere muzikale mogelijkheden. „De uitersten worden extremer: iets is ‘superblauw’. Of het grimmige wordt nog grimmiger, dus extra rood.”

Het nieuwe rode, nijdige ‘Look At Me’, met vertrouwde Staat-bravoure, gaat over Torre als artiest en over artiesten in het algemeen. Hij zingt:

„Look at me while my hair is falling out Look at me I got the same old face [...] Look at me singing the same old songs are you paying attention?”

Hij schreef het nummer samen met toetsenist Rocco Hueting en diens broer Jimmi. „Het eerste wat ik voor de vuist weg zong, was „look at me/ I got the same old face”. Het gaat over optreden, over de artiest die aan het publiek vraagt ‘kijk naar me’. Het slaat op mij, je ziet me ouder worden op het podium terwijl ik nog steeds dezelfde liedjes sta te zingen. Het is geweldig wat wij doen, maar je kunt het ook triest vinden. Of een combinatie daarvan.”

De lockdown bracht een tweede verandering in Florims muzikale houding. Dat merkte hij toen De Staat afgelopen zomer op een festival in Tsjechië speelde. Iemand in het publiek werd onwel, hun set moest een paar minuten stil worden gelegd. Daarna pikte de band de show weer op. „Dat verliep zo soepel, dat ik me ineens realiseerde dat ik me niet meer onzeker voel op het podium, en geen angst meer heb voor het publiek. De nummers zitten zo gebeiteld, dat spelen nu echt leuk kan zijn.” Hij grijnst. „Mag ook wel na vijftien jaar.”

We kunnen inspelen op nieuwe inzichten, we kunnen bijstellen. Dat geeft een fris gevoel

Dit was een verrassend inzicht, want voor de pandemie begon dacht hij soms: „Hoelang geeft dit nog voldoening?” ‘Dit’ sloeg op een leven als zanger/liedjesschrijver/producer. „Ik denk altijd na over wat ik wil. Ik zou me ook willen bezighouden met film of met scriptschrijven. Ik zit niet vast aan het bestaan als muzikant.”

Maar die gedachte is vervlogen. „Door de rood-geel-blauw-aanpak. En doordat we zolang niet live hadden gespeeld. Normaal rolde het leven achter elkaar door, nu was er pauze en was het voor het eerst dat ik het optreden gemist had. Ik heb echt zin om straks weer naar Londen, Berlijn of Wenen te gaan.”

Voor Torre Florim is het bijzondere aan De Staat dat hij zich op allerlei vlakken kan uitdrukken: hij kan songs schrijven, produceren, mixen, video’s bedenken, films maken, de aankleding van de performance ontwerpen. „En dat voor verschillende soorten podia, of middenin een bos, zoals ooit op het Down The Rabbit Hole-festival. Je kunt denken over de T-shirts die we verkopen, over stilstaand beeld, bewegend beeld, artwork, choreografie. Dat is het mooie, De Staat is allesomvattend geworden.”

Zijn medemuzikanten neemt hij een ‘bende van broeders’. „Twee jaar geleden had ik het niet gezegd, maar nu weet ik: met deze mensen kan ik nog 50 jaar verder.” Hij kijkt uit naar de tour. „Al vraag ik me nog steeds af waarom iemand op een podium gaat staan. Aandachttrekkerij? Om het ego te strelen? Ik ben er niet helemaal uit. Dat is misschien maar beter ook.”

Concerten: 24 febr Doornroosje, Nijmegen; 26 febr Gashouder, A’dam; 14 mei Live on the Beach, Scheveningen. Inl: 24 febr Doornroosje, Nijmegen; 26 febr Gashouder, A’dam; 14 mei Live on the Beach, Scheveningen. Inl: destaat.net

Albums van De Staat

Wait For Evolution (2009). Begonnen als soloproject van Torre Florim die de band er later bij zocht. Nijmeegs antwoord op de stonerrock van Queens Of The Stone Age. Machinery (2011). Eerste album met de hele band gemaakt, bouwt voort op de industriële ritmes van het debuut, met livefavoriet ‘Sweatshop’. I_CON (2013). Schoof op richting dansbare rockmuziek. Liedje ‘Witch Doctor’ - geen single - kreeg twee jaar later een invloedrijke clip. O (2016). Meest toegankelijke en luchtig geproduceerde album tot nu toe, met verleidelijke synthesizerriedeltjes en de sterke songs ‘Peptalk’ en ‘Get On Screen’. Bubble Gum (2019). Fiere staccato met schurende synthesizers en associatieve tekstflarden van spreekstalmeester Florim. Kleine ontwikkelingen op een album dat een tamelijk voorzichtige pas op de plaats maakt.

De Staat met Torre Florim (tweede van links) Foto Dieuwertje Bravenboer