‘De lol van het samenspelen leek me het hoogst haalbare’

„Hallo, wij zijn Pip Blom!” Het klinkt grappig en een beetje onwerkelijk uit de mond van de zangeres/gitariste. Ze zijn een band, is de boodschap. Pip Blom, broer Tender Blom op gitaar, Gini Cameron op drums en bassist Darek Mercks timmeren aan de weg, liefst niet alleen in Nederland. Al 25 keer staken ze de Noordzee over met het busje vol apparatuur en schoon ondergoed. Ze traden op in Stoke-on-Trent en Gloucester, maar ook in Londen voor BBC Radio 1 en op het aan jong talent gewijde John Peel-podium van het Glastonburyfestival. Alleen al dit jaar speelden ze zestien keer in Engeland, tegen slechts vijf keer in eigen land. Corona was een beperkende factor.

„Always moving [...] I’m feeling homesick”, zingt Pip in ‘I love the City’, een van de elf sprankelende gitaarpopliedjes op het tweede album Welcome Break van de Amsterdammers. Een klaagzang is het niet. De vier van Pip Blom storten zich telkens met frisse energie op de buitenlandse tripjes. Een remedie tegen heimwee is de winkelketen Welcome Break, enclaves van cafetariavoedsel en bermtoerisme langs de Britse (snel)wegen. Met grote blijmoedigheid melden de bandleden op instagram wanneer ze de eerste Welcome Break op hun zoveelste trip bereikt hebben. Genoeg reden om er een album naar te noemen.

Dromen > daden

„Ik begon met muziek omdat ik vrienden zocht die van dezelfde bands hielden als ik”, zegt Pip Blom (25) over de planmatige aanpak van haar artistieke aspiraties. „Ik had leuke vriendinnen maar die waren niet zo enthousiast over indierock als ik. Bij shows zag ik wel gelijkgestemde mensen, maar ik wist niet zo goed hoe ik contact moest leggen. Ik deed mee aan de wedstrijd Mooie Noten en schreef korte liedjes op gitaar. Een beetje knullig waren die, maar toen ik ze live moest spelen werd ik gedwongen om over mijn verlegenheid heen te stappen. Eerst maakte ik in mijn eentje songs met een drumcomputer. Na behoorlijk aandringen wilde mijn broertje Tender wel met mij in een band. Pas toen ik iets kon laten horen, lukte het me om mensen te vinden die mee wilden doen.”

Ze had een blog, The Road to Glastonbury, waarop ze vanaf 2016 haar dromen stapsgewijs in daden vertaalde. „Muzikanten die ik niet zomaar durfde aanspreken, ging ik interviewen. Ik leerde Willem Smit van Canshaker Pi kennen en in hun voorprogramma deed onze band podiumervaring op. Muziekmaken en liedjes schrijven is niet iets dat me van nature komt aanwaaien. Het brandende vuur van inspiratie ontbreekt bij mij. Ik moet er echt voor gaan zitten; tijd inplannen om iets te gaan maken. Namen van akkoorden ken ik niet, dus als ik bij het repeteren een fout maak zegt de bassist weleens: ‘Het zevende vakje!’ Ik hou mezelf voor dat technische kennis mij creatief beperkt, terwijl ik weet dat het onzin is.”

Concerten als die van de Amerikaanse band Parquet Courts openden haar ogen. „Dat je een zaal binnenloopt en een klap in je gezicht krijgt, eerst van het volume en dan van de energie die van het podium komt. De lol van het samenspelen, dat je zoiets kan doen met een groep mensen die je aardig vindt, leek mij het hoogste haalbare. Daarbij kwam dat er best weinig vrouwen in de alternatieve muziek zaten. Pas na Courtney Barnett is dat een beetje op gang gekomen. Ik nam me voor om een soort vrouwelijke Parquet Courts te worden. De muziek pakte heel anders uit. Maar de energie, de intentie komt uit dezelfde bron.”

Pip Blom, met Darek Mercks (links), Gini Cameron, Tender Blom en Pip Blom. Foto Merlijn Doomernik

Weglaten

Met het nieuwe album verrasten ze zichzelf, zegt Pip. „Ik dacht dat onze muziek weirder zou gaan klinken, maar in de studio pakte het best poppy uit. Uiteindelijk hebben we dat omarmd. Mijn liedjes moeten catchy zijn. Essentieel aan popmuziek is dat je een liedje hoort en dat het refrein meteen blijft hangen. De dynamiek van onze nummers hangt samen met het feit dat we met twee gitaristen zijn. Eigenlijk zou het allemaal veel kaler kunnen, maar bij ons komt het erop neer dat we onze sound net iets te vol maken. We zijn zo enthousiast over ons gitaarspel dat we soms vergeten dat je ook dingen kunt weglaten.” Toeren in Engeland is niet te vergelijken met het luxebestaan van bands in Nederland, weet Pip Blom. „Hier krijg je een kleedkamer met eten en drinken en een gage waar je in ieder geval een bus van kunt huren. Dat heb je in Engeland niet. Ik wist niet beter omdat we daar eerder en vaker gespeeld hebben dan hier. Wat me trok was dat de scene er veel gezonder is. Ons soort muziek leeft veel meer onder de mensen en er zijn meer plekken waar je als beginnende indierockband kunt spelen. In Engeland heerst nog steeds de cultuur van: je wordt popster of je wordt voetballer. Liam en Noel Gallagher zijn er rolmodellen. Zulke voorbeelden om je aan op te trekken heb je in Nederland niet.”

Hielp het dat Pips ouders, digitale-mediapioniers Leonieke Daalder en Erwin Blom, aan de wieg stonden van VPRO’s 3voor12 en misschien al ingangen hadden in Engeland? Pip glimlacht beleefd. Zo eenvoudig werkt dat niet. Haar zelf opgebouwde twitternetwerk bracht haar veel meer, omdat ze mensen direct kon vragen of ze plekken wisten om te spelen. „Dat leverde bijzondere optredens op, in een heel klein zaaltje of een pizzatent. Die mensen brachten hun vrienden mee en zo groeide ons publiek. Wat wel helpt is dat mijn ouders begrijpen wat wij doen en ons daarin hebben gesteund. In het begin reed mijn vader bijvoorbeeld de bus, omdat wij nog geen rijbewijs hadden en we geen auto mochten huren. Mijn moeder boekt alle hotels, want ze is handig bij het vinden van de beste deal. Als kind kwam ik met mijn ouders bij John Peel thuis, toen mijn vader bij (Peel-favoriet) Eton Crop speelde. Maar of dat ons geholpen heeft een Engels publiek en een Engels platenlabel te vinden? Ik denk dat onze muziek de doorslag heeft gegeven.”

Net als debuutalbum Boat (2019) verschijnt Welcome Break op Heavenly Recordings, het gerespecteerde Engelse platenlabel van Saint Etienne, Baxter Dury en mede-Nederlanders Amber Arcade. „In het begin was er interesse van wel vijf hele coole labels, maar dat brokkelde ook weer af. Bij Heavenly waren ze het meest gepassioneerd. Ze houden echt van muziek en staan volledig achter de bands die ze tekenen. Dat zoek ik in alle mensen met wie we werken.”

De wereld ligt open voor Pip Blom. De band stond al op South By South West in Texas, Corona Capital in Mexico City en Iceland Airwaves in Reykjavik. Amerika lonkt, Duitsland en Italië staan op hun verlanglijst. Maar ook in Nederland zijn ze nog niet klaar. „Optredens in de kleinere zalen zijn vaak leuker dan de belangrijke shows in grote steden, omdat daar veel meer druk op ligt. Binnenkort gaan we weer naar Engeland. Ik moet oppassen dat er soms wat vrije tijd overschiet. Tussendoor moet ik nog wel bij mijn oma op bezoek kunnen.”

Album ‘Welcome Break’ van Pip Blom is uit op digitale platforms. Op 21 jan verschijnt het album fysiek (cd en lp) bij Heavenly Recordings/ PIAS. Concerten + inl: pipblom.com