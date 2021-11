De huisjes

Als je erop let, zie je ze overal. Gebouwtjes, hokjes en huisjes. Sommige zijn gemaakt van keurig gemetselde bakstenen, met pannendaken, dakgoten en een regenpijp. Andere zijn van roestvrij staal en met golvende vormen. Op sommige huisjes staat een antenne. Er zijn er waar een vooraanstaand architectenbureau aan te pas is gekomen, maar je hebt er ook heel wat van slordig neergezet beton. Ze hebben meestal geen ramen, wel een deur. Uit sommige huisje klinkt een zoemend geluid. Mensen zie je er nooit.

Ze zullen wel iets met de infrastructuur te maken hebben, denk je dan. Met elektriciteitsvoorziening, warmte, internet, de waterleiding, de tram, of de trein. Met de waterstand misschien, riolering, verkeersgeleiding, of het gasnet.

Soms is er een bordje waarop staat dat je een noodnummer kunt bellen. Of een waarschuwing, met een bliksemschicht. Nooit zie je een bordje waarop wordt uitgelegd dat dit huisje een transformator bevat die van de hoogspanning elektriciteit maakt die voor woningen geschikt is. Of dat in dit gebouwtje in dikke buizen heet water uit een nabijgelegen elektriciteitscentrale wordt aangevoerd. Of dat in deze kleine loods een gemaal staat dat de waterstand in de polder op peil houdt. En dat als dat niet zou gebeuren, het land onder twee meter water zou staan.

Foto’s Warna Oosterbaan

Misschien vinden de verantwoordelijke instanties dat het ons niet aangaat. Of ze denken dat het toch niemand interesseert.

De kans die de instanties missen is dit: al die bouwsels zijn concrete manifestaties van de verzorgingsstaat. Die laat het soms afweten. Maar de nutsvoorzieningen, de riolering, de elektriciteit en het internet doen het vrijwel altijd. Het land blijft meestal droog en ons drinkwater is van topkwaliteit. Het gas stroomt, de treinen rijden, de bussen en de trams. Op verkeerswegen worden we op tijd voor files gewaarschuwd. Ons afvalwater wordt geruisloos afgevoerd.

Dat gaat niet vanzelf. Daar zijn kabels voor nodig, buizen, gemalen, pompen en draadloze verbindingen. Die lopen diep in de bodem of ze gaan door de lucht. Maar soms is het nodig daarvoor iets te bouwen dat gewoon op de grond staat. Dan ontstaat er iets aanschouwelijks. Een ideale gelegenheid om de burgers eraan te herinneren dat er voor ze gezorgd wordt, en hoe dat gebeurt.

Hier had jullie advertentie kunnen staan, denk ik vaak als ik langs zo’n anoniem gebouwtje loop.