De hoogste bestuursrechter faalde, niet de Tweede Kamer

Tweede Kamerleden opgelet! De Venetië Commissie van de Raad van Europa maakt over de Toeslagenaffaire verschillende onterechte verwijten aan uw adres. Deze Europese onderzoeksinstantie concludeerde namelijk in haar rapport van vorige maand – zoals Folkert Jensma het in NRC formuleerde – dat het „vooral de Kamer [was] die zelf een gebrekkige wet liet passeren”. Een onterecht verwijt. Niet de wet was het probleem, maar de interpretatie van de wet door de Belastingdienst/Toeslagen en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter.

Jacob van de Beeten is promovendus rechtsgeleerdheid (London School of Economics). Rob van de Beeten is advocaat en oud-Eerste Kamerlid (CDA).

In de Toeslagenaffaire kwamen grote groepen ouders in de financiële problemen, doordat ze ontvangen kinderopvangtoeslag volledig moesten terugbetalen. In verschillende analyses is de nadruk gelegd op het politieke klimaat waarin de regering en de Tweede Kamer veel aandacht hadden voor strenge fraudeaanpak. De wet was streng, zegt men dan. Deze analyse negeert echter de juridische missers van de hoogste bestuursrechter.

De Venetië Commissie heeft hier ook geen oog voor. Zij negeert het feit dat de hoogste bestuursrechter jarenlang de ‘alles-of-niets’-benadering van de Belastingdienst, die voortvloeide uit de Wet kinderopvang, goedgekeurde. Deze benadering leidde ertoe dat de Belastingdienst bij kleine administratieve fouten de definitieve aanvraag kinderopvangtoeslag op nihil stelde. Met andere woorden: dat ouders het gehele voorschot van vaak tienduizenden euro’s moesten terugbetalen. Als mensen bezwaar maakten, kwamen ze bij de bestuursrechter terecht en die stelde eigenlijk altijd de Belastingdienst in het gelijk.

Juridisch geblunder

Pas eind 2019, toen de Toeslagenaffaire steeds meer media-aandacht kreeg, erkende de hoogste bestuursrechter dat de Belastingdienst dit op basis van de Wet kinderopvang niet zo had mogen doen. Dit is juridisch geblunder op het hoogste niveau, maar in het rapport van de Venetië Commissie staat er niets over.

De Venetië Commissie stelt namelijk dat deze ‘alles-of-niets’-benadering voortvloeit uit artikel 26 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir), een soort paraplu-regeling waar bijvoorbeeld ook de huurtoeslag onder valt. Tot eind 2019 interpreteerde de hoogste bestuursrechter deze bepaling als een dwingendrechtelijke plicht van de Belastingdienst om, als eenmaal was vastgesteld dat een burger toeslag had ontvangen waar geen recht op bestond, de toeslag in zijn geheel terug te vorderen. Oftewel een 100 procent-terugvorderingsplicht. Toen de onrechtvaardige gevolgen al een tijd zichtbaar waren, ging de Raad van State om.

Verschillende experts in het bestuursrecht hebben overtuigende argumenten aangedragen waarom de hoogste bestuursrechter ook hier geblunderd heeft. Deze wetsbepaling zegt namelijk alleen iets over het bedrag dat de burger aan de staat verschuldigd is; niet over de bevoegdheid van de Belastingdienst om het hele bedrag terug te vorderen. Met andere woorden: op basis van de wettekst was er geen enkele reden om aan te nemen dat de Belastingdienst altijd alles moest terugvorderen. De Belastingdienst had zich dus coulant tegen ouders kunnen opstellen en de Afdeling bestuursrechtspraak had dat kunnen beslissen.

Er is een ‘mythe van de hardheidsclausule’ ontstaan

Ook aan dit cruciale punt gaat de Venetië Commissie volledig voorbij door te stellen dat de wet streng was. Waarom houdt de Commissie vast aan het beeld van ‘de strenge wet’? Hier speelt wat wij de ‘mythe van de hardheidsclausule’ noemen, door vele juristen, politici en journalisten omarmd, een cruciale rol: het parlement maakte bewust een strenge wet en nam om die reden in de Awir geen hardheidsclausule op (een bepaling die toepassing van de wet kan matigen).

Zo stelde bijvoorbeeld oud-staatsraad Martine Mondt in januari in NRC: „De Awir is een harde wet en het is ook steeds de bedoeling geweest dat die wet streng werd uitgevoerd.” Zij suggereert dat een hardheidsclausule uitkomst had geboden. De Venetië Commissie schrijft letterlijk: „het Parlement nam bewust strenge wetgeving zonder hardheidsclausule aan”.

Streng nooit de intentie

Wie de parlementaire stukken van het wetsvoorstel Awir leest, ziet echter dat er helemaal geen intentie was een strenge wet te maken. Niet bij de regering, niet bij de Tweede Kamer en niet bij de Eerste Kamer. In 2005, toen de Awir werd behandeld, werd maar zeer weinig over terugvordering van toeslagen gesproken, laat staan over strenge terugvordering vanwege fraudebestrijding.

Tijdens het parlementaire debat over de wet werd wel over een hardheidsclausule gesproken, maar uitsluitend in het kader van de toekenning van toeslagen. Verschillende Kamerleden wilden niet dat burgers die enige vorm van smartengeld krijgen uitgekeerd (bijvoorbeeld asbestslachtoffers of voormalige mijnwerkers) hun recht op toeslagen zouden verliezen. De staatssecretaris wees erop dat bestaande wetgeving in dergelijke situaties voorzag. Er was simpelweg geen noodzaak voor een hardheidsclausule.

De wet was dus niet streng, maar is door de Belastingdienst streng toegepast en deze uitvoering is door de hoogste bestuursrechter jarenlang ten onrechte goedgekeurd. Toch doet de Venetië Commissie zes aanbevelingen aan het parlement en geen enkele aan de hoogste bestuursrechter. Dat is onbegrijpelijk gezien de juridische missers die zijn gemaakt. Het is afwachten hoe de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt; vrijdag verschijnt een ‘zelfevaluatie’.

De Tweede Kamer heeft daarna nog een troef in handen: de parlementaire enquête over de Toeslagenaffaire. Hoe kan het dat de hoogste bestuursrechters de zeer strenge en onwettige terugvorderingspraktijken van de Belastingdienst zo lang hebben geaccordeerd? Is hier intern debat over gevoerd? Was daarbij ruimte voor afwijkende meningen? Die belangwekkende vragen wachten nog altijd op een antwoord.