De G-woorden

God, gaaf, gekkie: woorden met 1G liggen voor het oprapen. Gaandeweg (2G) kom je op woorden met 3G, denk aan gevolgtrekking en gezagshandhaving. Bij 4G begon ik Hugo Brandt Corstius te missen, de koning van het Opperlands. Maar na enig speurwerk stuitte ik op gezelligheidsvereniging, geldbelegging en graflegging. Voor 5G moest ik een beroep doen op computertechnologie. Die maakte het mogelijk een collectie van ruim dertigduizend romans uit de afgelopen 120 jaar te doorzoeken op 5G-woorden.

De oogst is opmerkelijk. Niet alleen vinden we daar onromantische woorden als beleggingsgedrag, overbruggingsregeling, regeringstoezegging, ruggenmergbeschadiging en vergiftigingspoging, Nederlandse schrijvers blijken ook te grossieren in opmerkelijke klanknabootsingen. W.F. Hermans, achter elkaar: Hingggggggggggggggg. Hunggggg. Hannnnnngggggggg. Jules Deelder: uuuuuuuuunnnnnnggggggghhhhhaaa! Herman Pieter de Boer: Tsjedoegghadoegghadoegghadoeggha. Hanna Bervoets: kgggggg („Daar gaan ze, kggggggt, daar wapperen ze, kggggggt, daar knikken ze, krassen ze, kggggggt, niets houdt ze tegen, kggggggt”). Algemenere 5G-klanknabootsingen vinden we onder anderen bij Cornelis Veth (Ringelingelingelingeling!), Wim Sonneveld (Tingelingelingelingelingelingelyling) en Bart Chabot (benggggg!). Naast klanknabootsingen stuiten we onder meer op woordverlengingen (Halina Reijn: Jariggggggg), vloeken (Henk Romein Meijer: Godvergodvergggggg, Ggggggodsamme), curiositeiten (Remco Campert: dattemegrftgrftgrftgrftgrft), snoeverijen (Ronald Giphart: megagigagiganten), stapelingen (Simon Vinkenoog: Gekgekgekgekgekgek) en uitroepen: o gottogottogottogottogod! (tevens de titel van een dichtbundel).

Het curieust vond ik de 5G-fantasiewoorden. Bij Israël Querido onder meer roggemegoggel, bij Willem van Iependaal eeuwiggietgliddergloeiendglad. De langste G-combinatie vond ik in een boek van Sjaak Bral uit 2007, getiteld Eigentijdse ergernissen. Daar lezen we: „Ik verzet mij tegen deze perversie van het kapitalisme, en wat mij bbbbbbbbbbbbbbbetrefhggggggggggggggggggggggg- ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.” Wat de auteur hier precies bedoelt, is mij niet duidelijk. Maar ik heb het voor u nageteld en hier is sprake van 68G. We hebben dus nog even te gaan.