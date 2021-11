De coronasteun die onder de radar blijft

Dat was een behoorlijke verrassing: het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde dinsdag de economische groeicijfers over het derde kwartaal van 2021. Ten opzichte van het tweede kwartaal groeide de economie met 1,9 procent en tegenover het derde kwartaal van 2020 was er een groei van 5 procent.

Dat is veel meer dan vrijwel alle voorspellingen tot nu toe aangaven. Het Centraal Planbureau voorzag in zijn ramingen van Prinsjesdag, twee maanden geleden, een economische groei van 3,9 procent in heel 2021. Maar op basis van de jongste cijfers mag de economische groei in het vierde kwartaal dalen tot 0 procent ten opzichte van het derde kwartaal, en zelfs dan resulteert er voor het hele jaar al zo’n 4,4 procent groei. Ga ervan uit dat de prognoses van CPB en ook De Nederlandsche Bank volgende maand opwaarts worden bijgesteld.

Dat heeft gevolgen: door de sterke groei in het derde kwartaal kwam de omvang van het bruto binnenlands product voor het eerst weer uit boven die bij de aanvang van de pandemie. Dat is eerder dan werd voorzien: de meeste voorspellers gingen uit van het vierde kwartaal, of misschien wel pas het eerste kwartaal van 2022 als tijdstip dat we de pandemie in economische zin achter ons zouden laten. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen liet dinsdag zien dat Nederland weliswaar iets trager herstelde dan de Verenigde Staten, maar dat door de snelle groei in het derde kwartaal we er nu zelfs ten opzichte van Amerika beter voorstaan dan vlak vóór de pandemie.

Nu is een behoorlijke kanttekening op zijn plaats: Nederland heeft evenals alle andere getroffen landen een zogenoemd opportunity loss. Want zónder pandemie was de economische groei gewoon voortgezet. Dat moet eigenlijk worden meegeteld. En dan mag nu, voorzichtig, worden berekend dat we 2,5 procent ‘welvaartstoename’ (als we de bbp-groei daar voor het gemak even aan gelijk stellen) zijn misgelopen. Vermoedelijk halen we dat nooit meer in.

Tweede kanttekening: de instorting van de economie is, terecht, voorkomen door overheidssteun aan getroffen bedrijven, instellingen en huishoudens. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) houdt dat bij. Voor Nederland staat een bedrag van 10,3 procent van het bbp aan financiële steun en kwijtgescholden lasten. Dat komt aardig overeen met de ruim 80 miljard die is berekend door de Rekenkamer. De gemiddelde steun in gevestigde industrielanden is tot nu toe 11,7 procent van het bbp, met Denemarken (3,4 procent) als geringste en de Verenigde Staten (25,5 procent) als grootste. Dit komt allemaal terug in de gestegen staatsschulden.

Nog veel interessanter is steun die tot nu toe onder de radar blijft: de hoeveelheid garanties, gekochte aandelen in bedrijven en verstrekte leningen waartoe overheden in verband met de pandemie zijn overgegaan. Die zie je, anders dan directe steun, niet of nauwelijks terug in staatsschuld of begrotingssaldo. De bedragen zijn hier enorm: gemiddeld 11,4 procent van het bbp, met de VS als een van de geringste (2,4 procent), Nederland staat op 4,3 procent, maar Duitsland (27,8 procent), Japan (28,3 procent) en Italië (35,3 procent van het bbp!) staan genoteerd als grootste.

Hoewel de economie overal flink terugveert van de pandemierecessie, blijven er zorgen: wereldwijde tekorten, door de mismatch tussen oplevende vraag en haperend aanbod, een forse inflatie die daarmee samenhangt. Maar los van de fors gestegen staatsschulden zijn onder het oppervlak dus óók flinke leningen en garanties afgegeven, die vroeg of laat komen spoken. Ook in dit opzicht lijkt de economische coronacrisis wel voorbij, maar begint zij wellicht een tweede leven.

