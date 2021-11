‘De Bazin’ waste jarenlang de narcomiljoenen van haar man wit

Ook achter een succesvolle drugsbaron staat vaak een sterke vrouw. Rubén Oseguera Cervantes (alias ‘El Mencho’) groeide de afgelopen jaren uit tot onbetwiste topnarco van Mexico, maar zijn maandag opgepakte echtgenote Rosalinda González Valencia is veel meer dan ‘de vrouw van’. Dat El Mencho zo snel kon opklimmen tot leider van het even machtige als gewelddadige CGJN-kartel, heeft hij helemaal te danken gehad aan zijn huwelijk met La Jefa, ofwel De Bazin.

Op hun bruiloft, in 1996, smolten twee criminele families samen. Hij stond aan het hoofd van het huurmoordernaarslegertje van toenmalig Sinaloa-kartelleider Nacho Coronel. Haar Valencia-familie richtte in de jaren tachtig het zuidelijke Milenio-kartel op. Het diplomatieke huwelijk tussen La Jefa en El Mencho verbond deze twee narcogeslachten en legde de basis voor de opkomst van het wereldwijd opererende Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lees ook dit essay: In deze drugsoorlog zijn er alleen nog slechte opties

Het drugskoningspaar hield de onderlinge rolverdeling de afgelopen jaren duidelijk gescheiden. Hij smokkelt en moordt; zij waste tot voor kort alle drugswinsten wit in de bovengrondse economie, van schoonheidssalons en tequilamerken tot vastgoed. In de tenlasteleggingen gaat het om bedragen van omgerekend tientallen miljoenen euro’s.

Eekhoorntjesfamilie

Die financiële activiteiten zijn ondergebracht bij Los Cuinis, de oorspronkelijke criminele bende van Rosalinda’s familie uit de zuidelijke deelstaat Michoacán. De bendenaam verwijst naar cuiniques, tropische grondeekhoorntjes uit Michoacán die er om bekendstaan dat ze zich razendsnel vermenigvuldigen. Als oudste van zeven zussen kwam Rosalinda aan het hoofd te staan van Los Cuinis, helemaal sinds haar vijf broers een voor een achter de tralies verdwenen.

Ook Rubén en Rosalinda zorgden voor opvolgers: twee dochters en een zoon. Twee van hen kregen een belangrijke rol in het familiebedrijf en zitten reeds vast in de Verenigde Staten. Zoon Ruben jr., alias El Menchito, werd vorig jaar door Mexico uitgeleverd aan de Amerikanen, die hem vervolgen voor drugssmokkel. Oudste dochter Jessica, alias La Negra, werd in de VS zelf opgepakt en kreeg in juni dertig maanden gevangenisstraf voor witwassen. Ook twee ooms (broers van Rosalinda) zitten al in een Amerikaanse cel.

Of ook La Jefa binnenkort op het vliegtuig wordt gezet naar de noorderburen, is afwachten. Ze werd in mei 2018 al eens opgepakt door de Mexicaanse autoriteiten, maar wist toen bij de rechter voorwaardelijke vrijlating af te dwingen op een borgtochtsom van 1,5 miljoen pesos (64.000 euro, een schijntje voor haar familie). Maandagavond werd ze opgepakt in dezelfde luxe woonwijk van Zapopán, een voorstad van de metropool Guadalajara.

Geste naar Washington

Mexicaanse media en narco-experts speculeren dat Rosalinda is opgepakt om de druk te verhogen op haar man. El Mencho is de meest gezochte man van het land, voor wie de DEA een tipgeld van 10 miljoen dollar uitlooft. Het narcotica-agentschap houdt hem onder meer verantwoordelijk voor de grootschalige export van het levensgevaarlijke synthetische opiaat fentanyl naar de aan pijnstillers verslaafde VS.

Lees ook: Mexicaanse Oxy is de sluipmoordenaar van de pijnstillercrisis in de VS

Een extra motief voor Rosalinda’s arrestatie kan zijn dat de regering van president Andrés Manuel López Obrador graag een gebaar van goede wil maakt aan de vooravond van bilaterale onderhandelingen met de VS. Deze gaan onder meer over nauwere samenwerking op veiligheidsgebied, waarbij Mexico de regering-Biden aanwrijft dat Amerikaanse vuurwapens veel te makkelijk een weg vinden naar het zuidelijke buurland.