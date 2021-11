België zet militairen in om zorgpersoneel te ondersteunen

Volgens Belgische media blijven op dit moment zo’n 1.900 ziekenhuisbedden onbenut omdat zorgverleners uitvallen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Ook de vorige virusuitbraken drukken nog steeds op de zorginstellingen. Tijdens eerdere coronagolven in België werden krijgsmachten ook al gevraagd te helpen in de drukke ziekenhuizen. Op sommige momenten waren er meer dan vijfhonderd militairen ingezet.

De militairen vallen het zorgpersoneel onder meer bij in het ­Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en in zorginstellingen in Oost-Vlaanderen en in het Waalse Zinnik. Ook is een militair ziekenhuis nabij Brussel bereid om brandwondenpatiënten over te nemen, zodat er in reguliere ziekenhuizen meer ruimte vrij blijft voor coronapatiënten. Het Belgische ministerie van Defensie beraadt zich momenteel over andere steunaanvragen, meldt de Vlaamse krant De Morgen.

Welkom in een nieuw coronablog

In dit liveblog brengt NRC het laatste nieuws over de ontwikkelingen van de coronacrisis in Nederland en in het buitenland. Dinsdag stond in het teken van een Tweede Kamerdebat over de eventuele invoering van het 2G-beleid en de nieuwe coronamaatregelen. Meerdere partijen, waaronder CDA, GroenLinks en PVDA, worstelen met 2G, waarbij een negatieve test niet meer voldoende is om toegang te krijgen tot openbare locaties als bioscopen.

Woensdag gaat demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) in gesprek met de Nederlandse horeca over de recent aangescherpte coronamaatregelen. Waarschijnlijk komt dan ook het dinsdag bekendgemaakte steunpakket ter sprake, dat volgens ondernemersorganisaties en vakbond FNV onvoldoende is om nieuwe financiële schade tijdens de ‘milde lockdwn’ te compenseren. Verder zal de KNVB besluiten of Eredivisiewedstrijden worden verplaatst nu de clubs geen publiek meer mogen toelaten bij wedstrijden.

