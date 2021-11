Conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach laait weer op

Plotseling opgelaaide gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan in het grensgebied rond Nagorno-Karabach hebben dinsdag aan mogelijk vijftien Armeense soldaten het leven gekost. Dat meldden de Armeense regering en verschillende media op dinsdag.

Twaalf soldaten zouden door Azerbeidzjan krijgsgevangen zijn genomen. Het Azerbeidzjaanse leger meldde geen verliezen. Volgens waarnemers zou het gaan om de zwaarste geweldsescalatie sinds de oorlog tussen beide landen, precies een jaar geleden.

Volgens Armeense bronnen zouden de gevechten hebben plaatsgevonden aan de grens bij Goris, in de zuid-Armeense grensprovincie Sjoenik. Azerbeidzjan zei echter dat de meeste gevechten plaatsvonden in de noordelijke vallei van Kelbajar en de bergpas van Lachin aan de grens. Beide zijden spraken van „provocaties”, Armenië beschuldigde Bakoe van het voeren van een „desinformatiecampagne”.

Gesprekken met Rusland

De gevechten werden dinsdagavond laat beëindigd na tussenkomst van Rusland. De ministers van Defensie van beide landen spraken telefonisch met de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe. De Russische president Poetin hield telefonisch overleg met de Armeense president Nikol Pasjninian. EU-voorzitter Charles Michel liet dinsdagavond op Twitter weten dat hij had gesproken met zowel Pasjninian als met de Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev. Vorige week hebben vertegenwoordigers van beide landen nog overlegd in Parijs.

Het is de zwaarste geweldsuitbraak sinds de korte, maar hevige oorlog in de regio in de zuidelijke Kaukasus een jaar geleden. Daarbij vielen naar schatting ruim zesduizend doden, en verloor Armenië grote delen van de Nagorno-Karabach aan het militair sterkere, en door Turkije gesteunde Azerbeidzjan.

Hoewel Armenië lid is van de Collectieve Veiligheidsverdragorganisatie (CSTO), een veiligheidspact met Rusland als leider, bood Moskou geen militaire steun. In plaats daarvan werd onder leiding van president Poetin een vredesakkoord gesloten. Daarbij kwamen belangrijke delen van de internationaal niet-erkende Armeense enclave, inclusief de tweede stad Sjoesja, onder controle van Azerbeidzjan.

Rusland stationeerde voor een periode van vijf jaar tweeduizend vredestroepen in het gebied. Het akkoord heeft de spanningen niet weggenomen. Het Armeense verlies leidde tot politieke onrust in het land en demonstraties tegen president Pasjinian. In juli van dit jaar kwamen bij gevechten drie Armeense soldaten om het leven.