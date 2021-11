Britse inflatie naar hoogste niveau in tien jaar, meer druk op Bank of England

De Britse inflatie is in oktober uitgekomen op 4,2 procent op jaarbasis, het hoogste cijfer in tien jaar. Dit maakte het Britse statistiekbureau ONS woensdag bekend. In september was de inflatie nog een stuk lager: 3,1 procent.

Economen die vooraf waren gepolst door persbureau Reuters, waren voor de maand oktober gemiddeld uitgegaan van 3,9 procent. Dat het daadwerkelijke cijfer hoger uitvalt, past in een patroon: overal in de westerse wereld stijgt de inflatie sneller dan economen en centrale banken verwachten. In de eurozone lag de inflatie in oktober op 4,1 procent, in de Verenigde Staten op 6,2 procent.

In het VK vormen de fors gestegen energieprijzen – net als in de eurozone – de belangrijkste factor achter het hoge inflatiecijfer. Britse consumenten betaalden bijvoorbeeld ruim 28 procent meer voor gas dan een jaar eerder. Energieprijzen zijn wispelturig: ze kunnen ook weer gaan dalen, en dan daalt ook vanzelf het gehele inflatiecijfer weer. Maar ook de ‘kerninflatie’, waarvan energie en voeding zijn uitgezonderd, liep op, van 2,9 procent in september naar 3,4 procent in oktober.

Zorgen Bank of England

De Britse centrale bank, de Bank of England, maakt zich steeds meer zorgen over de prijsstijgingen. Andrew Bailey, het hoofd van de bank, zei maandag dat hij zich er „zeer ongemakkelijk” bij voelt.

Het geijkte middel om de inflatie te temmen is een renteverhoging: voor consumenten wordt het dan duurder om te lenen en gunstiger om te sparen. Dat drukt de consumptie, en uiteindelijk te prijzen. Maar eerder deze maand zag de Bank of England af van een renteverhoging, tegen de verwachting van veel marktanalisten. Twee van de zeven bestuurders van de centrale bank in Londen stemden tegen de beslissing: zij wilden wél een verhoging van de rente die nu 0,1 procent bedraagt. De centrale bank verwacht voor volgend jaar 5 procent inflatie.

Het inflatiecijfer voor oktober verhoogt de druk op de Bank of England om weldra wél de rente te verhogen. Daarmee zou zij voorlopen op de Europese Centrale Bank en op de Amerikaanse Federal Reserve. De ECB voorziet geen renteverhoging voor 2023, de Fed gaat de rente waarschijnlijk medio volgend jaar ophogen.