FBI schaart bedreigingen tegen docenten onder contraterrorisme

De FBI heeft een speciale opsporingscategorie aangemaakt voor onderwijspersoneel dat wordt bedreigd door boze ouders. De categorie ‘eduofficals’ is ingesteld door de FBI-afdelingen criminele recherche en contraterrorisme. Vooral dat laatste zorgt voor extra ophef in de Verenigde Staten: beschouwt justitie ouders als terroristen?

De creatie van deze opsporingscategorie blijkt uit een interne email van 20 oktober die een klokkenluider aan Republikeinse politici heeft doorgespeeld. Een FBI-agent vraagt de geadresseerde collega’s of zij in hun administratie de aanduiding ‘eduofficials’ willen invoeren bij onderzoeken naar ,,bedreiging van schoolbestuurders, directieleden, leerkrachten en ondersteunend personeel”. De maatregel volgt op een piek in het aantal bedreigingen van onderwijspersoneel, waarover minister van Justitie Merrick Garland vorige maand zijn zorgen uitsprak.

De onthulling komt in een tijd dat wijdverbreide protesten van ouders tegen het in hun ogen te progressieve schoolbeleid, een politieke betekenis heeft gekregen. Zo won de Republikein Glen Youngkin begin deze maand verrassend de verkiezing voor het gouverneurschap van Virginia. Kern van zijn campagne: geen linkse indoctrinatie van onze kinderen op school.

Proud Boys bij een schoolvergadering

De spanning in en rond scholen is in het afgelopen jaar flink opgelopen. Onvrede over de lange schoolsluitingen wegens de corona-epidemie heeft tot dreigementen en agressie geleid. In Arizona deden drie mannen in september een poging tot een ‘burgerarrestatie’, waarbij ze het schoolhoofd met tie wraps dreigden te boeien.

Andere steen des aanstoots is de inhoud van lesprogramma’s op basis- en middelbare scholen. Lessen over racisme en ongelijkheid leiden tot boze reacties van ouders die zeggen dat hun witte kinderen van de leerkracht te horen krijgen dat zij een onrechtvaardig bevoorrechte positie in de maatschappij hebben, samengevat als ‘critical race theory’, naar een universitaire methode. Ouders zeggen dat kinderen van verschillende achtergronden in de klas wordt geleerd elkaar te haten. Ook maken zij bezwaar tegen lessen waar begrip voor transgenders wordt gewekt en tegen het opheffen van het verschil tussen jongens- en meisjestoiletten.

Op sociale media circuleren tal van filmbeelden van soms onstuimige schoolvergaderingen waar ouders en rondreizende activisten het bestuur luidkeels verwijten voor de voeten werpen. Bij deze vergaderingen hebben scholen in sommige gevallen de politie ingeschakeld. In Illinois zou een man een leerkracht hebben geslagen na een verhitte vergadering. In North Carolina stond een rijtje gemaskerde leden van een extreemrechtse paramilitaire organisatie Proud Boys in de zaal bij een schoolvergadering.

Onderwijsbond NSBA stuurde eind september een brief aan president Biden waarin de dreigementen aan het adres van scholen werden vergeleken met ,,binnenlands terrorisme of hate crime”. Republikeinse politici en rechtse media hebben daar inmiddels van gemaakt dat ‘ouders voor terroristen worden uitgemaakt’. Extra pijnlijk voor de regering-Biden is dat uit een memo van de bond blijkt dat twee weken voor het verzenden van die brief is overlegd met ,,medewerkers van het Witte Huis”. De vakbond heeft de bewuste brief inmiddels teruggetrokken, van zijn website verwijderd en excuus aangeboden. Republikeinse politici eisen opheldering van Justitieminister Garland.