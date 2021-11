Activistisch Elliot koopt aandelen Ahold Delhaize om waarde bol.com

De Amerikaanse belegger Elliot heeft drie procent van de aandelen van Ahold Delhaize overgenomen. Dat heeft het hedgefonds woensdag bekend gemaakt. Elliot staat bekend om zijn activistische houding in de bedrijven waar het zich inkoopt. Bij Ahold Delhaize wil het in gesprek over het lostrekken van internetwinkel bol.com, zodat „de waarde voor aandeelhouders vrijkomt.”

Maandag kondigde moederconcern Ahold Delhaize aan dat het bol.com in het najaar van 2022 naar de Amsterdamse beurs wil brengen. Een besluit dat Elliot toejuicht, omdat hiermee meer duidelijkheid komt over de financiële cijfers van het internetbedrijf. Tot op heden publiceerde Ahold Delhaize enkel de jaaromzet van bol.com, maar wisten beleggers niets over de winstgevendheid of kwartaalcijfers. Hierdoor zouden de aandelen van Ahold Delhaize in de ogen van Elliot ondergewaardeerd zijn.

Elliot heeft een vermogen van zo’n 48 miljard dollar (42,5 miljard euro). De drie procent aandelen bij Ahold Delhaize zijn tegen de huidige koers zo’n 900 miljoen euro waard. Eerder investeerde het bedrijf al in Nederland in onder meer AkzoNobel en Intertrust, waarna het bij het bestuur aandrong op een gewijzigde strategie.

