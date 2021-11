Zeker 6 doden en tientallen gewonden bij aanslagen in Oeganda

Bij twee aanslagen in de Oegandese hoofdstad Kampala zijn dinsdag zeker zes doden gevallen. Naast minstens drie burgers kwamen volgens de lokale politie drie zelfmoordterroristen om, melden internationale persbureaus. Ook vielen zeker 33 gewonden bij de explosies, die door de lokale autoriteiten worden toegeschreven aan islamitische extremisten.

De explosies vonden binnen een tijdsbestek van drie minuten plaats in de straten van Kampala. Een derde aanslag zou zijn verijdeld, nadat de politie iemand die voor een zelfmoordterrorist werd aangezien achtervolgde en ontwapende. Volgens de lokale politie zijn de aanslagen gepleegd door rebellengroep Allied Democratic Forces (ADF), een vertakking van Islamitische Staat.

Na de aanslagen probeerden inwoners van Kampala de stad te verlaten, schrijft persbureau AP. De laatste tijd vinden vaker dodelijke explosies plaats in de Oegandese hoofdstad. Bij een aanslag op een restaurant in een buitenwijk kwam medio oktober één persoon om en raakten zeker zeven mensen gewond, terwijl twee dagen later een explosie door een zelfmoordterrorist in een bus alleen de aanslagpleger doodde. Het is niet duidelijk of deze aanslagen ook zijn gepleegd door ADF. Volgens de Oegandese politie is het gevaar nog niet geweken.