Wil jij meebetalen aan groenere fabrieken?

De klimaattop in Glasgow zit erop. De noodzaak om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken is nog duidelijker geworden dan die al was. Het vraagt om enorme veranderingen en kost een onwaarschijnlijke smak met geld. Fabrieken die dringend moeten vergroenen, zeggen dat ze dat geld niet hebben. Zo ook de baas van Tata Steel in IJmuiden, Hans van den Berg. De vraag is: wie gaat het dan betalen?