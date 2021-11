Voldoet 2G aan de ethische eisen?

Als de Tweede Kamer ermee akkoord gaat, hebben binnenkort alleen gevaccineerde en genezen mensen toegang tot plekken waar de coronapas verplicht is. Een kleine meerderheid van de Nederlanders steunt eventueel zo’n 2G-systeem, bleek dinsdag uit onderzoek van I&O Research: 55 procent is voor, 31 procent tegen en 12 procent neutraal.

Het op deze manier uitsluiten van niet-gevaccineerden zou een volgende stap zijn in de richting van meer ‘vaccinatiedrang’. In een advies over vaccinatie van februari vond de commissie ethiek en recht van de Gezondheidsraad nog dat de overheid terughoudend moest zijn met het verplicht stellen van vaccinatiebewijzen. Wat denken de mensen uit die commissie nu over de ethisch-juridische wenselijkheid van een 2G-systeem?

Brigit Toebes, hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief aan de Rijksuniversiteit Groningen, baalt er om te beginnen van dat het zover heeft moeten komen. „Het kabinet holt iedere keer achter de feiten aan. Als we in de zomer 3G hadden ingevoerd in het onderwijs, dan hadden we veel problemen voorkomen. Had wat meer geanticipeerd, denk ik.”

Corrette Ploem, universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan het Amsterdam UMC, maakt zich vooral zorgen om de polarisering en stigmatisering waartoe het uitsluiten van mensen kan leiden. „Als je mensen gaat vertellen dat ze vrijheden moeten opgeven, gaan de hakken in het zand. Met repressie en dwang kom je minder ver dan met ruimte bieden en onder de aandacht brengen wat de consequenties kunnen zijn van niet vaccineren.” De overheid heeft „de neiging om slagvaardig te werk te gaan”, zegt ze, „maar je moet zo zorgvuldig mogelijk zijn met het toetsen van dat soort maatstaven”.

Ploem, Toebes en zeven andere juristen en ethici stelden in het eerdergenoemde Gezondheidsraadadvies een ‘toetsingskader’ op voor vaccinatiebeleid. Een maatregel die vrijheden inperkt moet volgens het advies voldoen aan een aantal voorwaarden: hij moet noodzakelijk, effectief en proportioneel zijn, en de minst zware optie die mogelijk is. Ook moet hij „rechtvaardig zijn” en „niet discrimineren”.

Effectiviteit van het systeem

Om te kunnen zeggen of een mogelijk 2G-systeem aan deze eisen voldoet, moet je eerst weten wat het doel ervan is, zegt Ploem. „Gaat het om het ophogen van de vaccinatiegraad, of om het voorkomen van besmettingen? Als het het eerste is, dan is het misschien op korte termijn wel effectief, maar de grote vraag is: geldt dat ook voor de lange termijn? Wat doet het met de vaccinatiebereidheid? En als het doel het voorkomen van besmettingen is, dan is de vraag: kan dat niet op een andere manier?”

Over de effectiviteit van het 2G-systeem is nog weinig bekend: het OMT komt pas begin volgende week met een spoedadvies hierover. Is het, bij een nog betwistbare effectiviteit, toch te verdedigen om de maatregel in te voeren? Brigit Toebes denkt van wel: het kabinet kan terugvallen op het voorzorgsbeginsel. „Ze kunnen zeggen: we weten het niet zeker, maar we denken dat het gaat helpen.”

Een maatregel die vrijheden inperkt moet de minst zware optie zijn

Een andere vraag luidt of er een minder zware maatregel voorhanden is. Daarover verschillen de inzichten. Corrette Ploem vraagt zich af of afstand houden niet alsnog een beter alternatief is in een deel van de horeca. Brigit Toebes ziet er meer in om 3G uit te breiden naar het onderwijs en naar de bezoekers van ziekenhuizen en verpleeghuizen.

De proportionaliteit van 2G-beleid is al helemaal voor interpretatie vatbaar, net als de vraag in hoeverre deze vorm van discriminatie te rechtvaardigen is, erkent Brigit Toebes. Deze voorwaarden zijn ruim geformuleerd en daardoor lastig te gebruiken als richtlijn. In een groep ethici en juristen is niet iedereen het met elkaar eens, zegt ze, en daarom werd het advies uiteindelijk „een denkkader zonder dat daar directe beleidsrichtingen uit voortkwamen”.

De weging van grondrechten en van zo’n ethisch-juridisch toetsingskader is mensenwerk, zo blijkt maar weer. Het recht is geen machine waar een resultaat uitrolt als je gegevens invoert. „Mensen hebben er behoefte aan dat iets zwart-wit is”, zegt Corrette Ploem. „Maar het recht is abstract en globaal van karakter, het heeft uitwerking nodig in regelgeving en rechtspraak.”

„Rechten zijn open normen: er is invulling door middel van jurisprudentie, maar er blijft ruimte voor verschillende interpretaties”, benadrukt ook Brigit Toebes. Onder invloed van de pandemie ziet zij een verschuiving in het denken over grondrechten. „We hebben het ons heel lang kunnen permitteren om individuele vrijheden te beschermen, maar in deze crisis is dat op de helling gekomen. Die vrijheden zijn op gespannen voet komen te staan met de volksgezondheid. Noodgedwongen zijn we opgeschoven in de richting van bescherming van het tweede. Ikzelf voel me daar wel comfortabel bij, maar dat geldt voor andere mensen denk ik minder.”

De weging van grondrechten is mensenwerk

Corrette Ploem denkt inderdaad dat Toebes en zijzelf „andere accenten” leggen. „Ik denk dat zij net wat makkelijker genegen is om voorrang te geven aan het belang van volksgezondheid. Zelf weet ik niet of we naar een wereld moeten waarin we dingen op de lange termijn opofferen voor infectieziektebestrijding.”

Toch heeft Brigit Toebes ook veel begrip voor juristen en ethici die net als Ploem andere afwegingen maken. „Ik vind het ook mooi dat er mensen zijn die opkomen voor individuele rechten en voor outsiders. Ik voel me verscheurd, ik denk dat veel mensen dat hebben. Ik kan ook niet meer zo goed naar talkshows kijken, waar mensen stellige meningen verkondigen. Ik denk vaak: ik weet het niet. En met 2G weet ik het eigenlijk ook niet zo goed. Dat moeten we vaker zeggen.”