Gaat het goed met de economie, dan komt de krant vaker te laat      

Mooi, dat economisch herstel. Maar niet voor de verspreiding van papieren kranten. Want nu de economie sinds de laatste lockdown opveert, is sprake van een heuse bezorgcrisis.

„Door een tekort aan bezorgers kampen wij op sommige plekken in Nederland met aanhoudende bezorgproblemen”, staat in een rood blok op de servicepagina van NRC. Dat tekort betreft ruim 800 bezorgers op een totaal van 6.000, aldus Gerda van der Poel, directeuren distributie bij DPG Media. „En bij Mediahuis gaat het om vergelijkbare aantallen”, weet zij. „Bijna alle Nederlandse ochtendkranten komen uit dezelfde fietstas.”

De beide uitgevers brengen elkaars kranten rond. Zo bezorgt Mediahuis (NRC, De Telegraaf en regiotitels in Limburg en het noorden) in het verspreidingsgebied van zijn eigen regionale kranten óók DPG-titels als AD, Trouw en de Volkskrant. En vice versa.

Winter

NRC-abonnees, zowel de doordeweekse ‘papieren’ lezers als de abonnee die alleen op zaterdag papier wil, laten in tal van brieven weten hoe vaak ze hun krant moeten missen. De ene lezeres meldt „al vijf dagen op rij” zonder krant te zitten. Een andere lezer beschrijft hoe hij steeds vaker tevergeefs op „de bekende zaterdagochtendplof” wacht en rekent de krant voor hoeveel euro hij na aanhoudende bezorgklachten uit moest geven om zijn krant alsnog bij de kiosk te kopen. „Dat komt in de buurt van een maandabonnement.” Hoofdredacteur René Moerland van NRC deelt de frustraties van zijn abonnees. „We spannen ons tot het uiterste in om het op te lossen.”

Volgens Dick van Eijk, bij NRC het interne aanspreekpunt voor de bezorging, is een aantal van 3,5 klachten per 1000 kranten en 5 per 1000 in het weekend het maximum aantal klachten dat acceptabel wordt geacht. „Sinds de zomer is dat aantal twee keer zo hoog, zeker in het weekend. De afgelopen weken zien we een kleine verbetering, maar daarvoor ging het zo nu en dan om promillages tot wel ruim boven de 10.”

Ter relativering wijst ook Van Eijk op de conjunctuurgevoeligheid van deze problematiek: „Toen vorig jaar het land voor een groot deel op slot zat door corona, zaten de klachtenpromillages weer onder de 3.”

Bij deze cijfers moet bovendien worden aangetekend dat het alle klachten bij elkaar betreft, legt Gerda van der Poel uit. „Natte kranten, geen krant, of - het leeuwendeel van de klachten -, te late bezorging.”

Krapte op de arbeidsmarkt blijkt het grootste knelpunt. Van der Poel: „Nadat de horeca vorig jaar op slot ging, konden we veel nieuwe bezorgers verwelkomen. Maar toen die sector opnieuw openging, waren veel van deze bezorgers weer weg.”

Bezorgers boven de 18 verdienen gemiddeld ruim 10 euro per uur, op zaterdag iets meer omdat de kranten dan dikker zijn. Bij een aantrekkende economie wijken veel bezorgers uit naar ander werk. Ook het tijdstip speelt daar een rol bij, zegt Van der Poel „’s Ochtends vroeg staat er een kop koffie klaar op het distributiepunt. Daarna ga je in je eentje de weg op. Daar moet je natuurlijk wel tegen kunnen.”

Asielzoekerscentra

Ook abonnementenmutaties maken het leven van een bezorger zwaarder. „Het zaterdagabonnement won de afgelopen jaren aan populariteit. Maar als je ergens maar één keer per week langs moet, is het ook moeilijker om bezorgroutines op te bouwen”, legt Van der Poel uit. Tegelijk is volgens Van Eijk het gemis dan groter. „Wil je eens in de week een dikke krant, en dan krijg je hem niet. Natuurlijk word je daar pislink van.”

Een lezer beschrijft hoe hij steeds vaker tevergeefs wacht op „de bekende zaterdagochtendplof”

Aan welke knoppen kunnen de bedrijven draaien om de krant weer op tijd bij hun abonnees te krijgen? Volgens Van der Poel trekken ze qua werving al alles uit de kast. „We hangen posters op bij asielzoekerscentra, adverteren op sociale media en bij sportscholen. Je kunt bijvoorbeeld 100 euro krijgen als je een bezorger aanbrengt die tenminste drie maanden voor ons bezorgt.”

Maar het belangrijkste, zegt ze, is de bezorgers die nu voor de uitgeefhuizen aan het werk zijn op de weg te houden. Ook voor hen blijkt stiptheid het allerbelangrijkst. „Niets zo vervelend als wachten bij het distributiecentrum tot de krant er is.” Veel bezorgers kunnen zich geen uitloop permitteren, omdat ze later op de ochtend op hun volgende baan worden verwacht.

Door de problematiek moet de huidige bezorgerspool vaak wijken overnemen van collega’s als die door ziekte of vertrek uitvallen. „Gelukkig zijn ze daar ook toe bereid.”

Zeker doordeweeks neemt het aantal papieren abonnees over de hele linie gestaag af, waardoor routes steeds langer worden. En dan worden de weekendkranten ook nog ook nog dikker en dikker. Met name dat laatste zou volgens Van der Poel reden moeten zijn het ‘bezorgvenster’ op zaterdag te verruimen tot 9 uur ’s ochtends. Terwijl, zegt Van der Poel, „je beter eerlijk kunt zijn over wat je wel en niet kunt waarmaken”.

Calamiteitenteams

Naast de aantrekkende economie is ook het „bezorgen van karton” een geduchte concurrent aan het worden, vertelt Van der Poel. Door de pandemie zijn Nederlanders meer gaan thuiswinkelen. Tel daar in de grote steden de nieuwe flitsbezorgservices nog bij op, en de slag om ongeschoolde arbeid is compleet.

De uitgevers zetten intussen dagelijks calamiteitenteams in om plotselinge gaten op het rooster te vullen. Valt de dagelijks bezorgde krant nog wel te redden? Van der Poel: „In verreweg de meeste gevallen gaat het goed, hè. Ik doe dit werk nu tien jaar en weet: er breekt vanzelf weer een tijd aan dat we eerder te veel dan te weinig bezorgers hebben.”